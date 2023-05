Trung Quốc phát động chiến dịch chống tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực

Trong một thông báo đăng trên truyền thông Trung Quốc ngày 8/5, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc quyết định triển khai một chiến dịch đặc biệt chấn chỉnh các hành vi tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực từ tháng 5-12/2023, với sự tham gia của hệ thống kiểm sát trên cả nước.

Thông báo nhấn mạnh sự cần thiết của việc thông qua tích cực thực thi nhiệm vụ, nghiêm trị các tội phạm chức vụ liên quan đến lương thực, thúc đẩy sự kiện toàn và hoàn thiện của chế độ quản lý trong lĩnh vực mua bán lương thực, bảo vệ “túi lương thực” của Trung Quốc và người dân nước này.

Từ Bảo Nghĩa, một trong những quan chức bị xử lý vì tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực ở Trung Quốc. (Ảnh tư liệu)

Theo đó, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã yêu cầu cơ quan kiểm sát các địa phương xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm chức vụ trong các lĩnh vực này theo luật định, tăng cường phối hợp với các cơ quan giám sát, xét xử, công an, thiết lập “luồng xanh” xử lý tội phạm về lương thực.

Thông báo cũng yêu cầu các cơ quan kiểm sát tích cực thực hiện công tác quản lý nguồn khởi kiện, kiến nghị những tồn tại trong công tác quản lý hành chính và hoạt động kinh doanh trong mua bán lương thực của doanh nghiệp, đẩy mạnh việc lấp đầy các lổ hổng hệ thống.

Được biết, Báo cáo của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc từng nêu rõ, nước này cần củng cố nền tảng an ninh lương thực một cách toàn diện, “đảm bảo bát cơm của người dân Trung Quốc nằm chắc trong tay họ”. Trong đó, mua bán lương thực được xác định là mắt xích then chốt trong đảm bảo an ninh lương thực. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc từng triển khai một chiến dịch tương tự hồi tháng 8/2021 và yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác này vào tháng 1/2023.

Trước đó, Trung Quốc từng thông báo công khai các vụ án điển hình trong lĩnh vực mua bán lương thực, như vụ án của Phó tổng giám đốc Tập đoàn Quản lý Lương thực dự trữ Trung Quốc Từ Bảo Nghĩa. Có bình luận cho rằng, những vụ án này cho thấy nạn tham nhũng trong lĩnh vực mua bán lương thực hiện vẫn đang gia tăng.

Phát biểu tại một hoạt động bên lề hai kỳ họp thường niên hồi đầu tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng đề cập đến hai lĩnh vực nước này phải đảm bảo cho bằng được, đó là an ninh lương thực và ngành sản xuất vững mạnh./.