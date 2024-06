Trung Quốc ra mắt loại pin xe điện mới khiến thế giới sửng sốt: Đi được hơn 1,6 triệu km, sau 5.000 lần sạc vẫn chạy 'ngon ơ' ở thời tiết -3 đến 65 độ C

Trang Interesting Engineering đưa tin, hãng sản xuất pin của Trung Quốc Farasis Enegery đã tiết lộ về loại pin xe điện mới, với phạm vi hoạt động vượt trội cùng khả năng chịu nhiệt độ cao và tuổi thọ chu kỳ sạc “đáng mơ ước”.

Loại pin này có thể hoạt động bình thường trong môi trường có nhiệt độ từ -30 độ C đến 65 độ C và có thể tiếp tục hoạt động ở hiệu suất 70% tình trạng sức khoẻ (SOH) ngay cả sau hàng nghìn chu kỳ sạc.

Loại pin mới của Farasis Energy mang lại tiềm năng lớn đối với các phương tiện chở khách và thương mại sử dụng năng lượng mới, cũng như các ứng dụng công nghệ mới như xe 2 hoặc 3 bánh và cả taxi bay (eVTOL).

Theo Jack Peng, người giới thiệu công nghệ pin mới của Farasis Energy, công ty tự hào dòng pin mới có hiệu suất cao, đạt tiêu chuẩn an toàn hàng đầu, khả năng thích ứng với nhiệt độ môi trường và lợi thế lớn về tuổi thọ pin đặc biệt dài.

Theo IE, nếu dòng pin này thực sự có hiệu suất tốt thì đây sẽ là yếu tố “thay đổi cuộc chơi” cho thị trường xe điện trong tương lai.

Peng giải thích, dòng pin này được phát triển để thích ứng với nhiệt độ cao ở các nước Đông Nam Á và khu vực xung quanh. Pin xe điện của Farasis Energy có thể hoạt động trơn tru ở nhiệt độ từ -30 độ C đến 65 độ C. Trong môi trường 25 độ C, một con pin có thể thực hiện 2.500 chu kỳ sạc với SOH cao hơn 70%.

Trong môi trường 45 độ C, một pin có thể thực hiện 1.500 chu kỳ sạc với SOH cao hơn 70%. Pin này có khả năng hoạt động hiệu quả ở môi trường nhiệt độ cao, có thể pin với tốc độ cao mà không gặp vấn đề gì và nhiệt độ của mỗi pin chỉ tăng 5 độ C.

Ngoài ra, công nghệ pin bán rắn có thể cải thiện đáng kể mức độ ổn định cực kỳ rõ ràng, giúp pin có tuổi thọ cực kỳ dài. Các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của Farasis Energy đã chỉ ra rằng những loại pin này có thể thực hiện hơn 5.000 chu kỳ sạc với 70% SOH.

Peng giải thích, xe điện sử dụng loại pin này có thể chạy quãng đường hơn 1,6 triệu km. Công nghệ này có tiềm năng ứng dụng rộng rãi trên nhiều loại phương tiện như xe khách, xe thương mại, eVTOL, xe buýt và các lĩnh vực khác, giúp tăng cường đáng kể độ bền của ắc quy, qua đó nâng cao hiệu quả vận hành và giảm chi phí cho người sử dụng.

Farasis Energy giới thiệu loại pin mới này tại sự kiện ASEAN Automotive Supply Chain Conference (Hội nghị Chuỗi cung ứng ô tô ASEAN) được tổ chức tại Thái Lan. Sự kiện này nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận về việc tối ưu hoá chuỗi cung ứng, tiến bộ trong công nghệ và chiến lược hợp tác, để nâng cao khả năng cạnh tranh và sự bền vững trong lĩnh vực sản xuất ô tô tại Đông Nam Á.

Farasis Energy là công ty quan trọng trong lĩnh vực công nghệ pin suốt 27 năm qua. Được coi là công ty dẫn đầu thế giới về công nghệ đổi mới năng lượng, Farasis Energy đã “trình làng” pin năng lượng natri-ion đầu tiên của thế giới cho khách hàng dùng xe điện. Công ty đã đạt được mục tiêu giao hàng cho khách đối với eVTOL.

Trên thị trường xe điện 2 bánh, Farasis Energy là doanh nghiệp sản xuất pin điện đầu tiên ở Trung Quốc. Công ty chiếm thị phần lớn nhất trên thị trường pin lithium hiệu suất cao cho xe máy điện.

