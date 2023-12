Trung Quốc san phẳng 1.200 ngọn núi vì một công trình khiến cả thế giới kinh ngạc

Trung Quốc có rất nhiều công trình vĩ đại và nổi bật qua các thời đại. Trong đó, có một công trình phải san phẳng 1.250 ngọn núi để xây dựng của Trung Quốc đã khiến thế giới kinh ngạc. Công trình này là kênh dẫn nước Hồng Kỳ trên dãy núi Taihang thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.

Vì tỉnh Hà Nam có nhiều núi, đá dầy, đất mỏng, không có suối đào giếng, không có nguồn dẫn nước nên điều kiện tự nhiên rất khắc nghiệt. Chính vì vậy, việc quyết định đào một con kênh dẫn nước trên dãy núi Taihang để chuyển nước từ sông Zhanghe từ huyện Pingshun, tỉnh Sơn Tây đến huyện Lin, và đặt tên kênh là Kênh Hồng Kỳ là rất quan trọng.

Dự án đã san phẳng 1.250 ngọn núi và đào được 22,25 triệu mét khối đất đá. Nếu những rào chắn bằng đất và đá này được xây dựng sẽ thành một bức tường cao 2 mét và rộng 3 mét, có thể chạy xuyên qua phía bắc và phía nam và nối liền Quảng Châu và Cáp Nhĩ Tân của Trung Quốc.

Dự án cũng đã xây dựng 151 cống dẫn nước, đào 211 đường hầm và xây dựng 12.408 tòa nhà khác nhau. Tổng chiều dài kênh chính là 70,6 km, nếu tính cả kênh chính, kênh nhánh và kênh thô thì sẽ có tổng chiều dài là 1.500 km.

Tổng cộng 100.000 nhân lực đã được đầu tư vào dự án Kênh Hồng Kỳ làm việc trong 10 năm, tạo ra hơn 56 triệu việc làm. Kênh Hồng Kỳ giải quyết vấn đề nước cho 567.000 người và 370.000 vật nuôi, đồng thời có thể tưới cho 600.000 mẫu đất nông nghiệp.

Để tạo ra được một công trình như vậy, Trung Quốc đã phải dùng công nghệ hiện đại nhất thời điểm đó để xây dựng. Ở thời điểm xây dựng Kênh Hồng Kỳ, công nghệ xây dựng kênh đào của Trung Quốc chưa thực sự hiện đại, Trung Quốc đã sử dụng internet, công nghệ thông tin địa lý GIS kết hợp với thiết bị đầu cuối di động để xây dựng công trình này. Các công nghệ này kết hợp với nhau tạo thành công nghệ độc nhất của Trung Quốc vào thời điểm đó.

Hiên nay, công nghệ xây dựng kênh đào của Trung Quốc đã hiện đại hơn rất nhiều. Cụ thể, Trung Quốc đã kết hợp nhiều công nghệ hơn như điện toán đám mây, dữ liệu lớn, internet vạn vật, thiết bị đầu cuối di động, trí tuệ nhân tạo, bảo mật thông tin để xây dựng kênh đào.

Trong đó, việc ứng dụng công nghệ dữ liệu lớn trong bảo tồn nước thông minh tương đương với việc giám sát và theo dõi thời gian thực, điều này rất quan trọng đối với việc thực hiện vận hành mạng lưới đường ống. Việc thu thập thông tin chính xác và kịp thời, cũng như phát triển và xử lý kịp thời các vấn đề quản lý vận hành sẽ mang lại sự đảm bảo hiệu quả.

Cùng với đó, công nghệ internet vạn vật ngày càng được sử dụng nhiều trong các dự án kênh đào dẫn nước như giám sát, quản lý và xây dựng hệ sinh thái nước. Công nghệ này giúp cải thiện đáng kể nhận thức, mô phỏng, cảnh báo sớm, điều phối, kiểm soát, xử lý dữ liệu, vận hành và duy trì điều độ thông minh lưu vực sông trong phạm vi giám sát, các công nghệ then chốt đã được sử dụng toàn diện để thực sự hiện thực hóa tiết kiệm nước thông minh dựa trên công nghệ internet vạn vật.

Trí tuệ nhân tạo giúp thu thập dữ liệu các thông số thủy văn về mực nước và tốc độ dòng chảy chính xác để thực hiện giám sát tự động và cảnh báo sớm mực nước, đóng mở cửa cống, vật thể nổi trên mặt nước, rác ven sông và phát hiện kịp thời và đưa ra cảnh báo.

Sự xuất hiện của 5G và sự phát triển của thiết bị đầu cuối di động sẽ tiếp thêm năng lượng mới cho sự phát triển của internet di động. Thông qua công nghệ internet di động, các kênh thủy lợi có thể trực tiếp thiết lập liên lạc hai chiều với QQ, WeChat, Weibo, APP, trang web và điện thoại thông minh để cải thiện chất lượng dịch vụ và nhắc nhở người dùng về lũ lụt, hạn hán, mưa, chế độ nước, chất lượng nước.

Cuối cùng, bảo mật thông tin là vấn đề không thể bỏ qua trong. An ninh mạng bao gồm tính toàn vẹn, bảo mật và sẵn sàng của thông tin. Trong khi thiết lập môi trường mạng kết nối liên thông, cơ quan thủy lợi thông minh cũng phải thiết lập cơ cấu tổ chức an ninh thông tin mạng tích hợp đa cấp. Hệ thống quản lý an ninh thông tin theo định hướng phòng ngừa kết hợp phần mềm và phần cứng để đảm bảo an ninh thông tin mạng.