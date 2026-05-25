Trung Quốc siết chặt giao dịch chứng khoán xuyên biên giới

Ủy ban quản lý và giám sát chứng khoán Trung Quốc cùng 7 bộ, ngành liên quan của Trung Quốc mới đây đã phát động chiến dịch kéo dài 2 năm, nhằm xóa bỏ hoàn toàn hoạt động kinh doanh chứng khoán xuyên biên giới trái phép. Động thái này cho thấy nỗ lực ngày càng mạnh tay của Bắc Kinh trong việc kiểm soát dòng vốn chảy ra nước ngoài nhằm bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư và duy trì trật tự trên thị trường tài chính.

Theo "Phương án chỉnh đốn tổng hợp" vừa ban hành, Trung Quốc đã đặt ra thời hạn 2 năm để xử lý dứt điểm các hoạt động kinh doanh chứng khoán, quỹ và phái sinh xuyên biên giới trái phép. Trong giai đoạn này, nhà đầu tư Trung Quốc vẫn được duy trì tài khoản đang sở hữu tại các nền tảng nước ngoài, nhưng chỉ được phép bán ra và rút tiền, không được mua mới hay tăng thêm vốn.

Sau 2 năm, các tổ chức nước ngoài chưa được cấp phép phải đóng toàn bộ trang web, ứng dụng giao dịch và máy chủ phục vụ cho nhà đầu tư Trung Quốc đại lục.

Trong một động thái khác, Ủy ban quản lý và giám sát chứng khoán Trung Quốc cũng cho biết sẽ điều tra và xử phạt hành chính đối với hai công ty môi giới đăng ký tại Hong Kong (Trung Quốc) là Futu và Longbridge, cùng công ty Tiger Brokers đăng ký tại New Zealand.

Cơ quan quản lý cáo buộc các công ty này cùng các đối tác trong và ngoài Trung Quốc, dù chưa được cấp phép kinh doanh môi giới chứng khoán và giao dịch ký quỹ tại Trung Quốc, nhưng vẫn tiếp thị, xử lý giao dịch và cung cấp dịch vụ liên quan cho nhà đầu tư.

Dù đã bị cấm từ cuối năm 2022, song vẫn có nhiều công ty môi giới ngoài Trung Quốc đại lục tìm cách lách các quy định để thu hút trái phép nguồn vốn từ các nhà đầu tư. Trong bối cảnh đó, đợt chấn chỉnh mạnh tay này được kỳ vọng sẽ giúp thị trường hoạt động lành mạnh hơn, đồng thời hướng dòng vốn sang các kênh hợp pháp và nằm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý.