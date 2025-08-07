Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc thành lập ủy ban ổn định tài chính, xem xét bơm 139 tỷ USD cứu thị trường bất động sản

07-08-2025 - 23:35 PM | Tài chính quốc tế

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) vừa xác nhận việc thành lập một “Ủy ban ổn định tài chính” mới nhằm ứng phó với rủi ro nợ ngày càng gia tăng, trong bối cảnh xuất hiện đề xuất mạnh tay bơm 1.000 tỷ nhân dân tệ (tương đương 139 tỷ USD) để giải cứu lĩnh vực bất động sản đang sa sút.

Trung Quốc thành lập ủy ban ổn định tài chính, xem xét bơm 139 tỷ USD cứu thị trường bất động sản- Ảnh 1.

Đề xuất được đưa ra bởi ông Doãn Trung Lệ (Yin Zhongli) – Cố vấn Quốc vụ viện Trung Quốc kiêm chuyên gia cao cấp về tài chính bất động sản tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Trung Quốc.

Theo ông Doãn, các doanh nghiệp bất động sản nước này dù gần đây có dấu hiệu phục hồi doanh số bán nhà, nhưng vẫn đang chìm trong gánh nặng nợ lớn - hệ quả kéo dài từ cuộc khủng hoảng kéo dài 4 năm qua, bắt đầu từ cú vỡ nợ của Tập đoàn Evergrande vào giữa năm 2021.

Trong báo cáo giữa năm công bố hôm thứ Sáu (4/8), PBoC cho biết ủy ban mới sẽ đảm nhận chức năng giám sát vĩ mô và ổn định hệ thống tài chính, nằm trong chiến lược dài hạn nhằm giảm thiểu rủi ro tích tụ trong khu vực kinh tế quan trọng như bất động sản.

Ông Doãn cho rằng Trung Quốc cần hành động quyết liệt hơn để giúp các doanh nghiệp bất động sản thanh lý tài sản và ổn định lại bảng cân đối kế toán. Trong bài viết đăng trên Tạp chí Tài chính Thanh Hoa (Tsinghua Financial Review) số tháng 7, ông đề xuất thành lập một cơ quan nhà nước chuyên trách, được hậu thuẫn bởi ngân sách, để thực hiện các đợt bơm vốn có điều kiện vào các doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn.

Nguồn vốn sẽ đến từ việc phát hành trái phiếu kho bạc đặc biệt, với việc thành lập một “Quỹ tín thác ổn định bất động sản” trị giá 1.000 tỷ nhân dân tệ. Quỹ này sẽ cung cấp vốn cho khoảng 30 công ty bất động sản tư nhân lớn nhất nước, đổi lại chính phủ sẽ nắm giữ cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi có thời hạn từ 5 năm trở lên.

Nếu đề xuất này được chấp thuận, đây có thể là một trong những biện pháp can thiệp tài chính trực tiếp quy mô lớn nhất của Bắc Kinh nhằm giảm nhẹ cơn khủng hoảng bất động sản – lĩnh vực từng là trụ cột của nền kinh tế Trung Quốc nhưng nay đang trở thành điểm nghẽn lớn nhất cản trở tăng trưởng.

Theo Anh Mai

Thanh Niên Việt

