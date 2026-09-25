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Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu thị trường robot công nghiệp thế giới

| | Kinh tế số

Nhu cầu robot tại Trung Quốc tập trung chủ yếu ở các ngành điện - điện tử, ô tô, kim loại và máy móc.

Theo báo cáo "World Robotics 2026" của Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR), Trung Quốc tiếp tục là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới với 354.000 robot được lắp đặt trong năm 2025, tăng 20% so với năm 2024 và chiếm 59% tổng số robot được lắp đặt trên toàn cầu.

Chủ tịch IFR Jane Heffner nhận định thành công của Trung Quốc trong hiện đại hóa công nghiệp bắt nguồn từ chiến lược phát triển robot được triển khai từ một thập kỷ trước. Theo bà, chiến lược mới trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (2026-2030) sẽ tập trung nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) cho các ứng dụng trong thực tế, trong đó robot được xem là một động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nhu cầu robot tại Trung Quốc tập trung chủ yếu ở các ngành điện - điện tử, ô tô, kim loại và máy móc. Các nhà sản xuất trong nước cũng tiếp tục tăng thị phần, với 195.000 robot được lắp đặt trong năm 2025, chiếm 55% tổng số robot được lắp đặt tại Trung Quốc.

IFR dự báo thị trường robot công nghiệp Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng trưởng, trung bình 5-10% mỗi năm đến năm 2029. Theo tổ chức này, tình trạng thiếu lao động do thay đổi nhân khẩu học sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu tự động hóa. Trong khi đó, chiến lược phát triển robot của Trung Quốc tập trung vào tự chủ công nghệ, hiện đại hóa các ngành công nghiệp truyền thống và phát triển AI ứng dụng trong thực tế.

Theo Vân Anh

VTV Online

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