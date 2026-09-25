Huili, thành phố cấp huyện thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, hiện có sản lượng lựu hàng năm vượt 800.000 tấn, với hơn 30.000 người tham gia trồng loại cây này trên diện tích khoảng 26.700 ha.

Theo các quan chức địa phương, lựu Huili hiện được tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành của Trung Quốc và xuất khẩu sang hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. Các thị trường xuất khẩu bao gồm Đông Nam Á, Trung Đông, châu Âu và Mỹ.

Huili nằm ở vĩ độ khoảng 26 độ Bắc, có nhiệt độ trung bình năm 15,1°C, hơn 2.400 giờ nắng và trên 250 ngày không có sương giá mỗi năm. Đây được xem là những điều kiện thuận lợi cho việc phát triển cây lựu.

Các vùng trồng tại địa phương đang áp dụng hệ thống quản lý nước và phân bón tích hợp, cùng các công nghệ kiểm soát sâu bệnh. Bên cạnh đó, hơn 20 giống lựu đã được phát triển nhằm đa dạng hóa sản phẩm.

Không chỉ tập trung vào sản xuất quả tươi, Huili cũng phát triển hoạt động chế biến. Các doanh nghiệp tại địa phương hiện có công suất xử lý khoảng 80.000 tấn lựu tươi mỗi năm. Theo địa phương, việc chế biến sâu có thể giúp giá trị sản phẩm từ quả lựu tăng hơn 5 lần so với nguyên liệu ban đầu.

Tại làng Hongla, diện tích trồng lựu đã tăng mạnh từ 130 ha vào năm 2002 lên hơn 1.470 ha hiện nay. Bình quân mỗi hộ gia đình tại đây thu về hơn 29.800 USD mỗi năm từ cây lựu, trong khi thu nhập khả dụng bình quân đầu người vượt 5.200 USD.

Hoạt động tiêu thụ trực tuyến cũng ngày càng đóng vai trò trong chuỗi giá trị của ngành lựu Huili. Một doanh nghiệp do ông He Shuang, cư dân làng Wanhong, điều hành đạt doanh thu hơn 80 triệu nhân dân tệ (khoảng 11,9 triệu USD) mỗi năm. Doanh nghiệp này thu mua hơn 5.000 tấn lựu mỗi năm và tạo ra hơn 350 việc làm trong mùa thu hoạch.

Theo ông He, vụ lựu năm nay đạt sản lượng tốt. Việc hợp tác với một đội ngũ livestream có lượng người theo dõi lớn giúp sản phẩm tiếp cận thêm người tiêu dùng, qua đó doanh số và giá bán tăng.

Sự phát triển của ngành lựu tại Huili cho thấy địa phương đang mở rộng chuỗi giá trị từ trồng trọt, chế biến đến thương mại điện tử và xuất khẩu, thay vì chỉ tập trung vào tiêu thụ quả tươi.

Giá lựu Huili tại một số thị trường châu Á thậm chí cao hơn sầu riêng phổ thông tại Trung Quốc. Mức giá bán buôn hoặc nhập khẩu của lựu Huili được ghi nhận khoảng 45–65 HKD/kg, tương đương 5,8–8,3 USD/kg. Trong khi đó, giá sầu riêng Thái Lan và Việt Nam tại chợ đầu mối Giang Nam, Quảng Châu trong tháng 8/2026 phổ biến khoảng 28–31 NDT/kg, tương đương 4–4,4 USD/kg.