Một loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt Nam, protein cao hơn cá hồi, được Nhật Bản tích cực nhập khẩu để làm sashimi

Xuất khẩu cá rô phi Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tích cực trong 8 tháng đầu năm 2026, với kim ngạch đạt khoảng 90 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, riêng tháng 8, xuất khẩu giảm 8% còn 11 triệu USD.

Brazil tiếp tục là thị trường lớn nhất của cá rô phi Việt Nam. Trong tháng 8, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt khoảng 4 triệu USD.

Lũy kế 8 tháng, xuất khẩu cá rô phi sang Brazil đạt 44 triệu USD, tăng tới 22.142% so với cùng kỳ năm 2025. Mức tăng rất cao chủ yếu do kim ngạch cùng kỳ năm trước ở mức thấp, trong khi lượng xuất khẩu sang Brazil tăng nhanh trong năm nay.

Với 44 triệu USD, Brazil hiện chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam trong 8 tháng, trở thành thị trường có vai trò quan trọng đối với ngành hàng này.

Trái ngược với Brazil, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ vẫn chịu áp lực. Tháng 8, kim ngạch sang thị trường này đạt khoảng 2 triệu USD, giảm 72% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng, xuất khẩu cá rô phi sang Mỹ đạt 21 triệu USD, giảm 48%.

Sức mua tại thị trường Mỹ chưa phục hồi rõ rệt, trong khi lượng hàng tồn kho khiến các nhà nhập khẩu thận trọng hơn với các đơn hàng mới. Diễn biến này tiếp tục tác động đáng kể đến xuất khẩu cá rô phi Việt Nam.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý là thị trường Nhật Bản. Trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu khoảng 400.000 USD cá rô phi sang Nhật, tăng 192% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đạt 2 triệu USD, tăng 77%.

Đáng chú ý, cá rô phi nước lợ của Việt Nam đã bắt đầu được đưa vào một số sản phẩm sushi, sashimi tại Nhật Bản. Đây là phân khúc có yêu cầu cao về chất lượng nguyên liệu, kiểm soát môi trường nước nuôi, truy xuất nguồn gốc và quy trình chế biến.

Việc tiếp cận phân khúc này cho thấy cá rô phi Việt Nam đang có thêm hướng đi ngoài nhóm sản phẩm phổ thông, nếu doanh nghiệp duy trì được chất lượng và nguồn cung ổn định.

Tại Trung Đông, Ả Rập Xê Út tiếp tục là thị trường đáng chú ý. Xuất khẩu cá rô phi sang nước này trong tháng 8 đạt khoảng 2 triệu USD, tăng 20%. Tính chung 8 tháng, kim ngạch đạt 7 triệu USD, tăng 23%.

Trong khi đó, xuất khẩu sang các nước CPTPP đạt 6 triệu USD trong 8 tháng, tăng 50%, với Nhật Bản và Mexico đóng góp đáng kể. Thị trường EU đạt 4 triệu USD, tăng 7%, trong đó Bỉ là một trong những động lực chính.

Tại châu Âu, nguồn cung một số loại cá thịt trắng khai thác tự nhiên hạn chế trong khi giá cao đang tạo thêm dư địa cho các loại cá nuôi có nguồn cung ổn định. Cá rô phi có thể tiếp tục mở rộng tại một số phân khúc nếu đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, quy cách và chứng nhận.

Kết quả 8 tháng cho thấy xuất khẩu cá rô phi Việt Nam đang mở rộng nhanh nhưng cũng bộc lộ sự phân hóa rõ giữa các thị trường. Trong khi Brazil tăng mạnh, Mỹ sụt giảm sâu thì Nhật Bản và một số thị trường Trung Đông, CPTPP đang tạo thêm động lực mới.

Đặc biệt, việc cá rô phi nước lợ được đưa vào phân khúc sushi, sashimi tại Nhật Bản có thể mở ra hướng phát triển cho các sản phẩm giá trị cao hơn.