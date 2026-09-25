Mẫu xe điện Việt đi 1.000 km không cần nạp nhiên liệu bắt đầu nhận cọc: Giá 860 triệu, tháng 10 giao xe

VF Wild có giá niêm yết 860 triệu đồng cho ba màu cơ bản gồm đen, đỏ và trắng. Phiên bản màu bạc có giá 872 triệu đồng. Khách hàng đặt cọc sớm trong thời gian áp dụng chương trình được ưu đãi 61 triệu đồng/xe, với số tiền đặt cọc 15 triệu đồng.

Khoản đặt cọc không được hoàn hủy, nhưng có thể chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hai bên hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên. Khách hàng có thể đặt cọc trực tuyến trên website VinFast hoặc tại hệ thống đại lý chính hãng trên toàn quốc.

Ngoài ưu đãi đặt cọc sớm, khách hàng đang sở hữu ô tô hoặc xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào, hoặc ô tô điện, xe máy điện VinFast, khi mua VF Wild còn được hưởng thêm ưu đãi 5% theo chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, áp dụng đến hết ngày 19/12/2026.

VinFast cũng cho biết chủ sở hữu VF Wild được miễn phí sạc pin 10 lần mỗi tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

VF Wild là mẫu xe điện mở rộng phạm vi (REEV) đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Xe sử dụng bộ pin LFP dung lượng 46,4 kWh, cho khả năng vận hành thuần điện hơn 250 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Hệ thống REEV giúp tổng quãng đường di chuyển đạt hơn 1.000 km.

Về kích thước, VF Wild dài 5.376 mm, rộng 2.069 mm và cao 1.873 mm, với chiều dài cơ sở 3.258 mm. Thùng xe có kích thước 1.574 x 1.512 x 509 mm. Xe được trang bị tính năng V2L, cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài.

Các trang bị công nghệ đáng chú ý gồm trợ lý ảo 3.0, khả năng nhân bản giọng nói và trò chuyện tự nhiên, giám sát và điều khiển xe từ xa qua smartphone hoặc smartwatch, cập nhật phần mềm FOTA, theo dõi sức khỏe pin và ghi nhận hành vi lái xe.

Theo kế hoạch, những chiếc VF Wild đầu tiên có thể được VinFast bàn giao cho khách hàng từ cuối tháng 10/2026.