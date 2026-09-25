Việt Nam có đỉnh 'chín tầng thang' săn mây cao 2.400m: khí hậu mát mẻ quanh năm, rộng 200ha, sắp thành 'mỏ vàng' mới với vốn đầu tư 450 tỷ đồng

Một đỉnh núi cao hơn 2.400m giữa vùng Đông Bắc sở hữu khí hậu mát lạnh ngay cả vào mùa hè, cùng những cánh rừng nguyên sinh, đỗ quyên cổ thụ và chè Shan tuyết, đang được quy hoạch thành khu du lịch sinh thái quy mô lớn.

Đỉnh núi cao hơn 2.400m giữa biển mây

Chiêu Lầu Thi, thuộc xã Hồ Thầu, tỉnh Tuyên Quang, có độ cao trên 2.400m so với mực nước biển và được địa phương ví như "nóc nhà mây" hay "thiên đường mây". Đây là một trong những đỉnh núi cao nổi bật của khu vực Đông Bắc, với cảnh quan còn khá nguyên sơ.

Điểm gây chú ý của nơi này không chỉ nằm ở độ cao. Theo thông tin xúc tiến đầu tư của tỉnh Tuyên Quang, khí hậu khu vực Chiêu Lầu Thi mát lạnh quanh năm, nhiệt độ mùa hè chỉ khoảng 15-20°C. Trong những ngày thời tiết thuận lợi, khu vực đỉnh núi thường xuất hiện biển mây, tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch săn mây và ngắm cảnh từ trên cao.

Tên gọi Chiêu Lầu Thi trong tiếng địa phương được hiểu là "chín tầng thang". Để lên tới đỉnh, du khách vẫn phải đi qua những cung đường núi và đoạn bậc thang giữa rừng. Hiện nơi đây phù hợp hơn với du lịch khám phá, trekking và săn mây thay vì du lịch đại chúng.

200ha được quy hoạch thành khu du lịch

Những lợi thế về địa hình và khí hậu đang mở ra hướng phát triển mới cho Chiêu Lầu Thi. Tỉnh Tuyên Quang hiện kêu gọi đầu tư Khu du lịch sinh thái Chiêu Lầu Thi với diện tích quy hoạch khoảng 200ha. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 450 tỷ đồng.

Theo phương án được công bố, dự án sẽ tập trung xây dựng điểm ngắm cảnh và săn mây trên đỉnh Chiêu Lầu Thi, các điểm dừng chân quan sát ruộng bậc thang trên tuyến đường vào khu du lịch, khu nghỉ dưỡng dưới chân núi và các điểm du lịch sinh thái dưới tán rừng. Du khách cũng có thể khám phá khu vực núi đá, ngắm hoa đỗ quyên và trải nghiệm cảnh quan tự nhiên.

Tại các thôn Tân Phong và Hô Sán, dự án dự kiến bố trí thêm các điểm dịch vụ ăn uống và nghỉ dưỡng. Khu du lịch được định hướng kết nối với ruộng bậc thang Bản Phùng, Bản Luốc, các làng văn hóa cộng đồng của đồng bào Dao Đỏ, thảo nguyên Suôi Thầu và một số điểm nghỉ dưỡng trong khu vực.

Rừng đỗ quyên, trà Shan tuyết cổ thụ

Một trong những tài nguyên đáng chú ý nhất của Chiêu Lầu Thi là hệ sinh thái tự nhiên trên núi cao. Theo tỉnh Tuyên Quang, khu vực này có những cánh rừng nguyên sinh với phong lan, rêu, địa y, sa nhân, tam thất hoang và nhiều loại thực vật khác.

Đặc biệt, nơi đây có rừng đỗ quyên cổ thụ hàng trăm năm tuổi, thường nở từ tháng 2 đến tháng 5. Hoa có nhiều màu như đỏ, hồng, trắng và vàng, tạo thành những mảng màu giữa biển mây trên núi cao.

Chiêu Lầu Thi cũng nằm trong vùng chè Shan tuyết cổ thụ. Theo thông tin của tỉnh, loại chè này sinh trưởng ở độ cao trên 1.500m, trong điều kiện sương mù và khí hậu đặc thù của vùng núi cao. Các nguồn thông tin đối ngoại của Tuyên Quang cũng ghi nhận khu vực này có quần thể trà búp tím và chè Shan rừng gắn với hệ sinh thái tự nhiên của dãy Tây Côn Lĩnh.

Hiện dự án Chiêu Lầu Thi vẫn đang ở giai đoạn thu hút nhà đầu tư. Tỉnh Tuyên Quang xác định đây là một hướng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và khám phá gắn với bảo tồn cảnh quan tự nhiên. Nếu được triển khai, khu vực này sẽ có thêm một sản phẩm du lịch mới dựa trên lợi thế hiếm có về độ cao và khí hậu, biến một điểm săn mây dành cho những người thích khám phá thành một quần thể du lịch có quy mô lớn hơn.