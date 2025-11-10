Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trung Quốc xây dựng tháp khí tượng cao 400 m

10-11-2025 - 23:25 PM | Tài chính quốc tế

Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng tháp quan trắc môi trường khí quyển và khí tượng Luzhou cao 400 m tại thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy.

Hình ảnh minh họa tháp Luzhou - được xây dựng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc (Ảnh: Global Times)

Hình ảnh minh họa tháp Luzhou - được xây dựng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc (Ảnh: Global Times)

Theo Tân Hoa Xã, công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực quan trắc khí quyển 3 chiều của Trung Quốc, trở thành một trong những tháp quan trắc khí quyển hiện đại hàng đầu thế giới.

Tháp Luzhou (Luzon Tower) - tên viết tắt của "Laboratory for Unified Zenith & Horizon Observation of the Urban Atmosphere" (Phòng thí nghiệm Quan trắc Đồng bộ Thiên đỉnh và Chân trời của Khí quyển đô thị) - được đặt theo tên cổ của thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc.

Công trình do Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) chủ trì xây dựng, nằm trong Trung tâm Khoa học Quốc gia Tổng hợp Hợp Phì, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2027.

Theo Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì, tháp Luzhou là cơ sở nghiên cứu quy mô lớn có khả năng quan trắc khí quyển toàn diện hàng đầu thế giới, tích hợp giám sát trực tuyến liên tục các chất ô nhiễm, dòng khí nhà kính tần suất cao và nhiều yếu tố khí tượng khác. Tháp sẽ được trang bị 23 nền tảng quan trắc cố định và 1 cabin thí nghiệm di chuyển theo trục thẳng đứng, cho phép thực hiện quan trắc liên tục từ mặt đất lên đến độ cao hơn 400 m.

Trung Quốc xây dựng tháp khí tượng cao 400 m- Ảnh 2.

Tháp Luzhou sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu chi tiết cấu trúc thẳng đứng và sự biến đổi của khí quyển, cơ chế hình thành ô nhiễm không khí (Ảnh minh họa: Earth.org)

Tiến sĩ Gui Huaqiao - nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì - cho biết độ cao vượt 400 m của tháp là cần thiết vì lớp khí quyển gần mặt đất có cấu trúc rất phức tạp, khiến việc theo dõi liên tục bằng các thiết bị thông thường trở nên khó khăn. Ông nhấn mạnh, lớp không khí này gắn liền với các hoạt động của con người nhưng hiểu biết khoa học về nó vẫn còn hạn chế.

Sau khi hoàn thành, tháp Luzhou sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu chi tiết cấu trúc thẳng đứng và sự biến đổi của khí quyển, cơ chế hình thành ô nhiễm không khí, tác động qua lại giữa ô nhiễm và thời tiết, cũng như đánh giá khả năng hấp thụ carbon của khu vực. Ngoài ra, công trình còn là nền tảng thử nghiệm và hiệu chuẩn cho các thiết bị quan trắc khí quyển mặt đất, trên không và vệ tinh do Trung Quốc phát triển.

Đáng chú ý, Tiến sĩ Gui khẳng định tháp Luzhou sẽ mở cửa không chỉ cho các nhà khoa học Trung Quốc mà còn cho giới nghiên cứu quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực khí tượng và môi trường khí quyển.

Theo An Khê

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Suốt 140 năm không nước nào làm được, Trung Quốc thành công chỉ trong 3 năm: Tìm thấy công thức mới ‘hô biến’ thuốc đắt tiền thành giá rẻ, chuyên gia Mỹ cũng phải thừa nhận đây là ‘một kỳ công’

Suốt 140 năm không nước nào làm được, Trung Quốc thành công chỉ trong 3 năm: Tìm thấy công thức mới ‘hô biến’ thuốc đắt tiền thành giá rẻ, chuyên gia Mỹ cũng phải thừa nhận đây là ‘một kỳ công’ Nổi bật

Phát minh có thể làm rung chuyển ngành xây dựng: Nhựa đường thêm ‘chất phụ gia’ cứng hơn thép 200 lần, giải quyết gọn ổ gà, nứt gãy

Phát minh có thể làm rung chuyển ngành xây dựng: Nhựa đường thêm ‘chất phụ gia’ cứng hơn thép 200 lần, giải quyết gọn ổ gà, nứt gãy Nổi bật

Kinh tế Mỹ có nguy cơ tăng trưởng âm

Kinh tế Mỹ có nguy cơ tăng trưởng âm

22:28 , 10/11/2025
Trung Quốc lại tìm ra cách tái chế thứ cả thế giới bỏ đi: Đây sẽ là "mỏ vàng" mới?

Trung Quốc lại tìm ra cách tái chế thứ cả thế giới bỏ đi: Đây sẽ là "mỏ vàng" mới?

21:55 , 10/11/2025
Myanmar phá hủy gần 150 công trình trong "ổ lừa đảo trực tuyến" khét tiếng

Myanmar phá hủy gần 150 công trình trong "ổ lừa đảo trực tuyến" khét tiếng

21:21 , 10/11/2025
Ông Zelensky: "Tại sao tôi phải sợ ông Trump?", nói 1 điều về điều kiện sống ở Ukraine

Ông Zelensky: "Tại sao tôi phải sợ ông Trump?", nói 1 điều về điều kiện sống ở Ukraine

20:44 , 10/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên