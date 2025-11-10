Trung Quốc xây dựng tháp khí tượng cao 400 m

Hình ảnh minh họa tháp Luzhou - được xây dựng tại Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc (Ảnh: Global Times)

Theo Tân Hoa Xã, công trình được kỳ vọng sẽ nâng cao năng lực quan trắc khí quyển 3 chiều của Trung Quốc, trở thành một trong những tháp quan trắc khí quyển hiện đại hàng đầu thế giới.

Tháp Luzhou (Luzon Tower) - tên viết tắt của "Laboratory for Unified Zenith & Horizon Observation of the Urban Atmosphere" (Phòng thí nghiệm Quan trắc Đồng bộ Thiên đỉnh và Chân trời của Khí quyển đô thị) - được đặt theo tên cổ của thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc.

Công trình do Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc (CAS) chủ trì xây dựng, nằm trong Trung tâm Khoa học Quốc gia Tổng hợp Hợp Phì, dự kiến hoàn thành vào tháng 9/2027.

Theo Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì, tháp Luzhou là cơ sở nghiên cứu quy mô lớn có khả năng quan trắc khí quyển toàn diện hàng đầu thế giới, tích hợp giám sát trực tuyến liên tục các chất ô nhiễm, dòng khí nhà kính tần suất cao và nhiều yếu tố khí tượng khác. Tháp sẽ được trang bị 23 nền tảng quan trắc cố định và 1 cabin thí nghiệm di chuyển theo trục thẳng đứng, cho phép thực hiện quan trắc liên tục từ mặt đất lên đến độ cao hơn 400 m.

Tháp Luzhou sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu chi tiết cấu trúc thẳng đứng và sự biến đổi của khí quyển, cơ chế hình thành ô nhiễm không khí (Ảnh minh họa: Earth.org)

Tiến sĩ Gui Huaqiao - nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học Vật lý Hợp Phì - cho biết độ cao vượt 400 m của tháp là cần thiết vì lớp khí quyển gần mặt đất có cấu trúc rất phức tạp, khiến việc theo dõi liên tục bằng các thiết bị thông thường trở nên khó khăn. Ông nhấn mạnh, lớp không khí này gắn liền với các hoạt động của con người nhưng hiểu biết khoa học về nó vẫn còn hạn chế.

Sau khi hoàn thành, tháp Luzhou sẽ giúp các nhà khoa học nghiên cứu chi tiết cấu trúc thẳng đứng và sự biến đổi của khí quyển, cơ chế hình thành ô nhiễm không khí, tác động qua lại giữa ô nhiễm và thời tiết, cũng như đánh giá khả năng hấp thụ carbon của khu vực. Ngoài ra, công trình còn là nền tảng thử nghiệm và hiệu chuẩn cho các thiết bị quan trắc khí quyển mặt đất, trên không và vệ tinh do Trung Quốc phát triển.

Đáng chú ý, Tiến sĩ Gui khẳng định tháp Luzhou sẽ mở cửa không chỉ cho các nhà khoa học Trung Quốc mà còn cho giới nghiên cứu quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác toàn cầu trong lĩnh vực khí tượng và môi trường khí quyển.