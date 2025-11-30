Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trung Quốc xử lý nghiêm các tài khoản livestream nhóm có nội dung không phù hợp

30-11-2025 - 11:30 AM | Tài chính quốc tế

CAC nhấn mạnh các tài khoản livestream nhóm phải tuân thủ pháp luật, quy định quản lý nội dung và chuẩn mực đạo đức...

Một buổi bán hàng qua livestream tại Trung Quốc. (Ảnh minh họa: gmw.cn)

Cục Quản lý không gian mạng Trung ương Trung Quốc (CAC) ngày 26/11 cho biết cơ quan này đang đẩy mạnh chiến dịch chỉnh đốn những sai phạm trong lĩnh vực livestream, đặc biệt là các chương trình livestream theo nhóm lợi dụng nội dung dung tục để dụ dỗ người xem tặng quà.

Theo đó, cơ quan này yêu cầu các nền tảng mạng tăng cường kiểm soát nội dung, rà soát và xử lý nghiêm những tài khoản vi phạm. Nhiều tài khoản tái phạm đã bị áp dụng biện pháp mạnh, đồng thời cơ quan quản lý cũng công bố một số trường hợp điển hình nhằm răn đe.

Các hành vi vi phạm phổ biến gồm sử dụng nội dung gợi dục để kích thích người xem tặng thưởng; đưa ra các “hình phạt” phản cảm để thúc đẩy tặng quà; hoặc tổ chức các hoạt động thi đua, xếp hạng dựa trên giá trị quà tặng. 

CAC nhấn mạnh các tài khoản livestream nhóm phải tuân thủ pháp luật, quy định quản lý nội dung và chuẩn mực đạo đức; tuyệt đối không đăng tải nội dung trái pháp luật hoặc vi phạm thuần phong mỹ tục. Cơ quan này đồng thời kêu gọi các đơn vị sản xuất nội dung tăng cường xây dựng sản phẩm lành mạnh, tích cực và chất lượng, góp phần tạo dựng môi trường mạng văn minh, trong sạch.

Theo P.V

VTV

