Trung Quốc xuất khẩu 1 đặc sản sang Mỹ, hứa hẹn "bùng nổ như tên lửa": Ai rồi cũng phải mê thứ này thôi?

Xâm nhập thị trường Mỹ

Mua sắm phát trực tiếp cuối cùng đã đến thời điểm xâm chiếm thị trường Mỹ. Đó là điều mà SuperOrdinary, một công ty khởi nghiệp chuyên về chiến lược thương mại điện tử và mạng xã hội đang đặt cược vào.

TikTok sẽ thúc đẩy làn sóng này, Giám đốc điều hành SuperOrdinary Julian Reis nói với Business Insider: "Thị phần sẽ chuyển từ các kênh truyền thống sang TikTok trong vòng 5 đến 10 năm tới".

Với văn phòng khoảng 300 người ở Thượng Hải, SuperOrdinary có nhiều kinh nghiệm hơn các đối thủ cạnh tranh khi chuyển chiến lược mua sắm trực tiếp từ Trung Quốc sang Mỹ, nơi thương mại phát trực tiếp (hay bán hàng livestream) thúc đẩy doanh thu hàng trăm tỷ USD mỗi năm.

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, công ty đã giúp các đối tác ở Trung Quốc bán được hơn 1,1 triệu đơn đặt hàng và tạo ra doanh thu hơn 500 triệu USD thông qua 57.000 giờ phát trực tiếp.

SuperOrdinary đã mở rộng hoạt động kinh doanh sang Los Angeles vào năm 2021, bổ sung hơn hai chục studio phát trực tiếp và mua lại công ty khởi nghiệp kiếm tiền dành cho người sáng tạo Fanfix vào năm 2022.

Công ty đang hợp tác trực tiếp với TikTok dưới tư cách là nhà cung cấp dịch vụ chính thức cho các thương hiệu Shop đang tìm kiếm sự hỗ trợ trong các lĩnh vực như sản xuất buổi phát trực tiếp, vận hành cửa hàng, tiếp cận cộng tác viên sáng tạo, dịch vụ khách hàng và chiến lược.

"Sáng kiến này thực sự ra đời từ kinh nghiệm của chúng tôi ở Trung Quốc", Reis nói. "Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm xây dựng thương hiệu trên các nền tảng và muốn chuyển giao kiến thức cũng như kinh nghiệm đó để giúp các thương hiệu ở Mỹ đạt được mục tiêu trên TikTok, một nền tảng rất phức tạp khi sử dụng."

Công ty đã giúp các thương hiệu làm đẹp như Supergoop và Olaplex tham gia các chương trình mua sắm trên các nền tảng Trung Quốc như ứng dụng anh em với TikTok là Douyin. Công ty cũng nhân rộng chiến lược ở Mỹ với một số thương hiệu làm đẹp tập trung vào thương mại điện tử như Milk Makeup, Babor, Byrd Hair và Never Have I Ever.

Sự hợp tác của SuperOrdinary với TikTok diễn ra khi nền tảng đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm thương mại điện tử với nhiều hy vọng trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực này vào cuối năm 2024.

Bài học từ Trung Quốc

Thương mại điện tử trên TikTok, ra mắt thị trường tại Mỹ vào tháng 9 sau khi thử nghiệm chưa đầy một năm, vẫn còn non trẻ so với Douyin, vốn đã đạt doanh thu khoảng 200 tỷ USD vào năm 2022. TikTok đang nhắm mục tiêu doanh thu dưới 20 tỷ USD ở Mỹ vào năm 2024, theo báo cáo của Bloomberg .

Ngoài ra còn có sự khác biệt về văn hóa giữa cơ sở người dùng của ứng dụng, vì những KOL ở Trung Quốc đóng vai trò hướng dẫn mua sắm cho người tiêu dùng vẫn chưa phổ biến ở Mỹ.

Nhưng các tính năng hoạt động tốt trên Douyin thường sẽ xuất hiện trên TikTok và TikTok đang biến hoạt động mua sắm trên mạng xã hội và thương mại phát trực tiếp trở thành trọng tâm lớn trong tương lai.

Giám đốc điều hành SuperOrdinary Julian Reis.

Đối với SuperOrdinary, việc có kinh nghiệm với cả hai ứng dụng và mối quan hệ hiện có với ByteDance có thể mang lại lợi thế chiến lược. Nhưng TikTok và Douyin không phải là trọng tâm duy nhất khi nói đến mua sắm trực tiếp.

Trong khi TikTok đã bắt đầu tăng cường hiện diện mua sắm tại Mỹ trong năm qua thì SuperOrdinary đã chờ đợi hoạt động mua sắm trực tiếp tại thị trường này từ lâu.

"Khi chúng tôi đến Mỹ lần đầu tiên cách đây ba năm, rất nhiều người nghĩ rằng chúng tôi sẽ đến với những phát súng rực lửa và mở ra hoạt động kinh doanh phát trực tiếp ở đây", Reis nói.

Một số hoạt động thử nghiệm mua sắm trực tiếp đã xuất hiện từ khoảng năm 2020, như PopShopLive hoặc các công cụ mua sắm trực tiếp khác nhau của Meta, nhưng chúng vẫn chưa thành công hoặc ngừng hoạt động.

Ở Trung Quốc, Douyin "đã lấy đi thị phần từ các nền tảng lớn khác", Reis nói. "Chúng tôi đang trong quá trình chuyển đổi tương tự ở Mỹ."

Reis tỏ ra lạc quan về việc TikTok mở đường cho hoạt động mua sắm trực tiếp ở Mỹ, nhưng ông vẫn thừa nhận rằng nó sẽ không giống với sự gia tăng "như tên lửa" đã thấy ở Trung Quốc và các thị trường châu Á khác.

"Có thể không có cùng mức độ, vì có sự khác biệt về văn hóa, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ bắt đầu coi sự chuyển đổi sang phát trực tiếp là năng lực cốt lõi trên nền tảng này. Vấn đề là thời gian", ông cho biết.

Lý do khiến hoạt động mua sắm trực tiếp đang chiếm ưu thế trên TikTok chính là tính hấp dẫn.

"TikTok hoàn toàn là nền tảng giải trí. Bởi vậy, mua sắm trực tiếp cũng mang tính chất giải trí."

Lấy nội dung làm đẹp làm ví dụ. Các thương hiệu đã đạt được thành công tự nhiên nhờ các video hướng dẫn trang điểm hoặc hoặc kích thích người xem muốn có thứ đó chỉ trong vài giây.

SuperOrdinary phần lớn tập trung vào các thương hiệu làm đẹp, sức khỏe và chăm sóc sức khỏe. Reis cho biết, những người sáng tạo tạo nội dung ở nhà trước gương cảm thấy "rất tự nhiên" và đó là một phần lý do tại sao nội dung này bán chạy.