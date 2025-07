Trúng số 10 tỷ đồng, người đàn ông ở Vĩnh Long nhờ 6 người họ hàng đến làm một việc để đảm bảo an toàn

Cư dân mạng mới đây lại được phen trầm trồ trước thông tin một người đàn ông sống ở Vĩnh Long đã trở thành tỷ phú sau khi trúng 5 tờ vé số độc đắc, trị giá 2 tỷ đồng/tờ. Tổng cộng, người này đã nhận được số tiền thưởng lên tới 10 tỷ đồng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân). Dãy số giúp người đàn ông đổi đời là 049347 của đài Trà Vinh, mở thưởng ngày 4/7 vừa qua.

“Ôi sao anh may mắn quá, chúc mừng anh, hy vọng một ngày không xa được trúng số giống anh”, cư dân mạng xuýt xoa.

Được biết, người đàn ông may mắn nói trên đổi thưởng tại đại lý vé số của anh Phú Vinh (39 tuổi, ở Vĩnh Long). Anh Vinh cho biết vị khách may mắn thường xuyên mua vé số để cầu may. Vào ngày định mệnh, người này đang đi đường thì được người bán vé số dạo mời nên đã mua ủng hộ vài tờ. Khi biết tin trúng thưởng, người đàn ông đến đại lý của anh Vinh và yêu cầu chủ đại lý đến tận nhà để đổi thưởng.

5 tờ vé số trúng giải độc đắc của người đàn ông ở Vĩnh Long.

Theo anh Vinh, do số tiền trúng thưởng quá lớn nên người đàn ông chọn nhận tiền bằng hình thức chuyển khoản. Hiện tại, vì quá mừng rỡ nên chủ nhân số tiền thưởng 10 tỷ đồng vẫn chưa kịp nghĩ ra sẽ dùng số tiền này vào việc gì nên trước mắt gửi vào tài khoản ngân hàng cho yên tâm. Người đàn ông may mắn đã cùng 5-6 người thân khác đến ngân hàng mở tài khoản mới để chuyển tiền vào cho an toàn, anh Vinh kể với báo Thanh Niên.

Trước đó vào ngày 3/7, một người đàn ông ở Đồng Nai cũng đã may mắn trúng 8 tờ vé số độc đắc, nhận số tiền “khủng” lên tới 16 tỷ đồng (chưa trừ thuế). Do sợ nhiều người biết việc mình trúng số nên người đàn ông nói trên đã nhờ chủ đại lý vé số đến tận nhà đổi thưởng để bảo mật thông tin.