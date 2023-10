Trúng số hơn 15 triệu USD, bỏ việc đi du lịch khắp nơi, sau 5 năm tôi nhận kết cục thảm: Không thể xin việc, bị chuẩn đoán có dấu hiệu trầm cảm

Hình minh hoạ

5 năm trước, Xin Xiaodai, một trong những người trúng xổ số nổi tiếng nhất Trung Quốc, đã may mắn nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu nhân dân tệ (tương đương 15,5 triệu USD). Ngay lập tức, số người theo dõi cô trên Weibo tăng lên hàng nghìn lần. Giá quảng cáo cũng đi lên theo cấp số nhân.

Thế nhưng, trái ngược với cuộc sống sung sướng hậu trúng số như nhiều người vẫn nghĩ, Xin thừa nhận “vận may không phải tất cả”.

“Nhiều người tò mò về cuộc sống của tôi sau khi trúng 100 triệu nhân dân tệ. Thành thật mà nói, mọi chuyện không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Năm sau, tôi sẽ bước sang tuổi 30 và tôi đang thất nghiệp. Cách đây không lâu, tôi còn bị chuẩn đoán có khả năng trầm cảm”, Xin nói.

Khác với những chương trình trúng số thông thường khác, giải thưởng 100 triệu nhân dân tệ của Xin được giải ngân dưới dạng quà tặng, bữa ăn, vé máy bay và phòng khách sạn miễn phí bởi Alipay – nền tảng thanh toán di động lớn nhất Trung Quốc. Giải thưởng được gọi là “Cá koi may mắn của Trung Quốc” – ăn theo một từ viral liên quan đến vận may trên mạng xã hội ở thời điểm đó. 3 triệu người dùng đã tham gia nhưng Xin là người may mắn nhất.

“Từng làm việc trong ngành công nghệ thông tin nhưng sau ngần ấy năm, tôi đã tụt lại phía sau và không vượt qua được các cuộc phỏng vấn tuyển dụng. Giải thưởng tuy lớn nhưng lại không khác gì phiếu giảm giá vì chỉ có thể chi tiêu tại những địa điểm được chỉ định sẵn”, Xin kể.

Hơn cả một người trúng xổ số, Xin đã trở thành biểu tượng của may mắn tại Trung Quốc. Tài khoản Weibo của cô tăng lên 800.000 người theo dõi gần như chỉ sau một đêm. Mọi người đều hy vọng vận may của Xin sẽ đến với họ.

Sau khi nhận giải, Xin bỏ việc và du lịch khắp thế giới, thậm chí tận dụng sự nổi tiếng bất ngờ để làm blogger du lịch. Các bài đăng quảng cáo trên Weibo cũng giúp cô kiếm tiền.

Biệt danh “Cá koi may mắn” sau đó khiến Xin đổi đời. Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, mỗi bài đăng trên Weibo của cô có thể được trả tới 100.000 nhân dân tệ, đa số liên quan đến nền tảng xổ số và game.

Thế nhưng, Xin không tránh khỏi bi kịch. Năm 2020, cô hợp tác cùng một công ty để tổ chức sự kiện rút thăm may mắn với thể lệ tương tự “Cá koi may mắn” song cuối cùng phải huỷ bỏ vì công ty tài trợ bị cáo buộc gian lận. Tài khoản Weibo của Xin sau đó bị cấm đăng bài trong 3 tháng.

Sau các video mới chia sẻ về tình trạng hiện tại, công chúng bắt đầu chú ý Xin. Đa số các bình luận đều mang tính chỉ trích.

“Tôi đã theo dõi nỗ lực để trở thành người nổi tiếng trên Internet của bạn nhưng ngoài việc là ‘Cá koi may mắn’, bạn gần như không đem lại điều gì thú vị hơn”, một người bình luận.

Thực tế, trở nên giàu có bất ngờ nhờ thừa kế, sự nghiệp thăng tiến hay may mắn trúng xổ số có thể khiến nhiều người gặp thách thức lớn vì chưa kịp thích nghi.

“Bạn có tiếp tục làm việc không? Mua nhà mới hay gửi các con đến những ngôi trường tư thục đắt đỏ? Sự giàu có đột ngột mang đến nhiều lựa chọn hơn nhưng có thể dẫn đến nhiều vấn đề và gây ra lo lắng”, Barry Glassman, chủ tịch công ty tư vấn Glassman Wealth Services (Mỹ), nhận định.

Nguyên nhân lý giải cho sự bất hạnh của những người giàu nhanh là do họ không có kế hoạch khôn ngoan đối phó với những thay đổi lớn. Các những yếu tố khách quan như sự săn đón của những người xung quanh, thu hút kẻ lừa đảo… cũng có thể dẫn đến bi kịch.

Theo: Sixth Tone