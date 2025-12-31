Trung tâm Điều tra, quy hoạch đất đai quốc gia sẽ đi vào hoạt động từ năm 2026

Trung tâm Điều tra, quy hoạch đất đai quốc gia có chức năng lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia và kế hoạch sử dụng đất quốc gia; tổ chức điều tra, đánh giá đất đai...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa công bố quyết định thành lập Trung tâm Điều tra, quy hoạch đất đai quốc gia, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Trung tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Điều tra, Quy hoạch và Định giá đất (thuộc Cục Quản lý đất đai) và Trung tâm Phát triển và Ứng dụng khoa học công nghệ về đất đai (thuộc Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường).

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm có chức năng lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia và kế hoạch sử dụng đất quốc gia; tổ chức điều tra, đánh giá đất đai; bảo vệ, cải tạo, phục hồi đất; nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ trong lĩnh vực đất đai; thực hiện các hoạt động dịch vụ sự nghiệp công theo quy định của pháp luật.

Trung tâm cũng được giao xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chiến lược sử dụng và bảo vệ tài nguyên đất. Đồng thời, Trung tâm trực tiếp tổ chức lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc gia; điều tra, đánh giá chất lượng, tiềm năng, thoái hóa và ô nhiễm đất trên phạm vi cả nước và các vùng kinh tế - xã hội.

Bên cạnh đó, Trung tâm xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống quan trắc chất lượng đất; tham gia xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và các dữ liệu chuyên ngành khác vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Công tác nghiên cứu khoa học, dự báo chiến lược sử dụng đất, phát triển nguồn lực kinh tế - tài chính đất đai tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa, việc thành lập Trung tâm Điều tra, Quy hoạch đất đai quốc gia thể hiện kỳ vọng của lãnh đạo Bộ với công tác nghiên cứu khoa học, lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia và điều tra cơ bản về đất đai, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

Cũng theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, việc nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý đất đai có vai trò đặc biệt quan trọng, cần được đẩy mạnh từ sớm, từ xa.

Bà Hoa đề nghị Trung tâm xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển dài hạn, nâng cao vị thế của ngành quản lý đất đai; đồng thời, yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ tăng cường phối hợp, hỗ trợ Trung tâm, nhất là trong triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học.

Cả nước đã hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai

Trước đó, theo chia sẻ của Phó Cục trưởng Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Mai Văn Phấn, CSDL đất đai được xây dựng qua nhiều giai đoạn, nhiều mô hình và phần mềm khác nhau, với chất lượng dữ liệu không đồng đều. Trước khi triển khai Chiến dịch, cả nước có hơn 62 triệu thửa đất đã có dữ liệu ở các định dạng khác nhau, nhưng chỉ khoảng 39% đáp ứng yêu cầu "đúng - đủ - sạch - sống"; phần lớn còn thiếu thông tin, trùng lặp, sai lệch hoặc chưa được xác thực với CSDL quốc gia về dân cư.

Theo đại diện Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước đã hoàn thành phân loại gần 50 triệu thửa đất tại hơn 2.300 đơn vị hành chính cấp xã; thu thập, số hóa hàng triệu Giấy chứng nhận; xác thực thông tin chủ sử dụng đất với CSDL quốc gia về dân cư; đồng bộ dữ liệu từ địa phương về Trung ương và kết nối liên thông với các hệ thống dữ liệu quốc gia.

Kết quả, tTổng số thửa đất được rà soát, làm giàu, làm sạch đạt hơn 61,7 triệu thửa, trong đó 24,3 triệu thửa đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống", sẵn sàng kết nối, chia sẻ và khai thác dùng chung. Hơn 18,7 triệu thửa đã được xác thực thông tin chủ sử dụng đất; số còn lại đang tiếp tục được rà soát, chỉnh lý.

Đáng chú ý, 100% tỉnh, thành phố đã hoàn thành đồng bộ CSDL đất đai về CSDL quốc gia, với gần 98% tổng số thửa đất được tích hợp. Lần đầu tiên, dữ liệu đất đai trên phạm vi toàn quốc được tập trung, thống nhất, tạo điều kiện để vận hành theo thời gian thực.