Cơ chế đột phá thu hút đầu tư chiến lược vào TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 27/11 tại Hà Nội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và Thành uỷ - Hội đồng Nhân dân - Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng tổ chức Hội thảo về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược cho thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới. Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98 với nhiều chính sách mới cho thành phố, trong đó có chính sách thu hút nhà đầu tư chiến lược.

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh giữ vai trò cực tăng trưởng, đóng góp hơn 23% GDP cả nước, nhưng vẫn đối mặt nhiều nút thắt về thể chế và thu hút đầu tư. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho biết, dù Nghị quyết 98 đã tạo khung đột phá, thành phố vẫn chưa thu hút được nhà đầu tư chiến lược nào trong hai năm qua do danh mục ưu tiên còn hẹp, thủ tục phức tạp và ưu đãi chưa cạnh tranh. Thành phố kiến nghị 5 nhóm chính sách mới, trong đó có mở rộng lĩnh vực ưu tiên, đơn giản hóa lựa chọn nhà đầu tư, tăng ưu đãi và rút gọn quy trình quy hoạch.

Các chuyên gia tham dự hội thảo đề xuất nhiều cơ chế mang tính đột phá, đẩy mạnh trao quyền cho TP. Hồ Chí Minh, thành lập các vùng đổi mới sáng tạo và khu thương mại tự do theo chuẩn quốc tế để cạnh tranh thu hút các tập đoàn toàn cầu. Kết luận hội thảo, ban tổ chức cho biết sẽ tổng hợp kiến nghị để phục vụ quá trình sửa đổi Nghị quyết 98, nhằm tạo cơ chế vượt trội cho TP. Hồ Chí Minh bứt phá.

Trung tâm tài chính quốc tế TP. Hồ Chí Minh thu hút gần 30 tập đoàn lớn

UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết đang khẩn trương hoàn thiện các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng vận hành Trung tâm Tài chính Quốc trong tháng 12 năm nay. Đến nay, trung tâm đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các tập đoàn tài chính lớn trên thế giới, với gần 30 doanh nghiệp đăng ký tham gia từ giai đoạn đầu.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh cũng cam kết tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp. Cam kết tiếp tục tăng cường liên kết giữa khu vực tư nhân, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI thông qua kêu gọi, thu hút đầu tư. Hiện nay, Thành phố đang phối hợp cùng Nasdaq Finance - đơn vị đồng phát triển trung tâm nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, mở và hội nhập, góp phần nâng cao năng lực quản lý, mở rộng kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và thu hút dòng vốn chất lượng cao vào các lĩnh vực tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo.