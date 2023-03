Trước ngày chia cổ tức tiền mặt, cổ phiếu TPB của TPBank tăng mạnh

Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là 21/3, ngày giao dịch không hưởng quyền 20/3. Ngân hàng sẽ thanh toán cổ tức cho cổ đông vào ngày 3/4.

Trước đó, TPBank đã lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chia cổ tức trong năm 2023. Đại hội đồng cổ đông TPBank đã thông qua phương án trả cổ tức 25% bằng tiền mặt, với tỷ lệ tán thành đạt 77,69%. Theo kế hoạch, TPBank sẽ thực hiện trả cổ tức 2.500 đồng/cổ phiếu. Với gần 1,582 tỷ cổ phiếu đang lưu hành và không có cổ phiếu quỹ, ước tính TPBank sẽ chi khoảng 3.955 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn chi trả sẽ lấy từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021, sau khi trích lập các quỹ theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

Cổ phiếu TPB của TPBank là một trong 2 mã ngân hàng diễn biến tích cực nhất trong phiên 17/3 khi tăng 2,6%, kết phiên ở giá 25.300 đồng/cp. Trong phiên, TPB có thời điểm tăng 3,4%. Từ đầu năm đến nay, thị giá cổ phiếu này đã tăng 25%.

Thanh khoản TPB phiên 17/3 cũng tăng mạnh với khối lượng khớp lệnh hơn 10 triệu đơn vị, giá trị 260 tỷ đồng, gấp 3,5 lần phiên 16/3. Giá trị giao dịch của TPB theo đó đứng thứ 2 trong nhóm ngân hàng.

Năm nay, TPBank sẽ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/4 để thông qua nhiều nôi dung quan trọng. Trong đó, ĐHĐCĐ sẽ bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới (2023-2028).

Ngoài ra, tại cuộc họp, ngân hàng cũng sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. Năm ngoái (2022), ngân hàng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 7.828 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2021. Tổng tài sản của ngân hàng ghi nhận tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước, cán mốc gần 329 nghìn tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động của TPBank trong năm nay đạt trên 15.600 tỷ đồng, tăng hơn 15,5% so với năm 2021. Lãi thuần từ dịch vụ đạt khoảng 2.700 tỷ đồng, tăng gần 75% so với cùng kỳ.