Trước vụ Hoa hậu Mai Phương đấu tố công ty quản lý, nhiều ca sĩ bị kiện, bồi thường tiền tỷ

Tranh chấp giữa Hoa hậu Mai Phương và Công ty TNHH V-MAS những ngày qua một lần nữa khiến mối quan hệ nghệ sĩ - công ty quản lý được chú ý.

Mai Phương thông báo kết thúc hợp tác, cho biết hoạt động của cô từ ngày 10/7 do đội ngũ mới phụ trách. Sau đó, hai bên liên tiếp đưa ra quan điểm trái chiều về thù lao, chi phí đầu tư và hiệu lực hợp đồng.

Vụ việc hiện chưa có kết luận cuối. Nhưng nhìn từ nhiều cuộc chia tay ồn ào trước đó, việc rời công ty thường đẩy nghệ sĩ vào con đường chật vật khó khăn tìm cách gây dựng lại sự nghiệp.

Những vụ chia ly 'tan đàn xẻ nghé'

Cuối năm 2019, Jack rời ICM khi đang ở giai đoạn thăng tiến nhanh nhất sự nghiệp.

Trước đó, Jack và K-ICM liên tiếp tạo hiệu ứng với Hồng nhan , Bạc phận , Sóng gió , Em gì ơi . Trong thời gian ngắn, Jack từ giọng ca mới trở thành hiện tượng và sở hữu cộng đồng người hâm mộ lớn.

Khi mâu thuẫn nổ ra, câu chuyện không dừng ở việc Jack và K-ICM không còn hợp tác. Tranh luận chuyển sang quyền quản lý các nền tảng và những sản phẩm từng làm nên tên tuổi nam ca sĩ.

Nhiều năm sau, vấn đề quyền đối với loạt hit cũ vẫn được nhắc đến. Năm 2025, trước thông tin K-ICM nắm bản quyền và ngăn Jack sử dụng các ca khúc cũ, nhà sản xuất phủ nhận.

“Những bài hát đó thuộc sở hữu của công ty chứ tôi không có gì cả. Tôi khẳng định chưa cầm bản quyền bài hát nào”, K-ICM nói, đồng thời cho biết đã rời ICM từ năm 2022.

Phát ngôn cho thấy một vấn đề thường chỉ bộc lộ rõ khi quan hệ hợp tác đổ vỡ. Ca khúc gắn với tên tuổi người biểu diễn không đồng nghĩa toàn bộ quyền liên quan đến sản phẩm đều thuộc về nghệ sĩ.

Jack có lợi thế mà nhiều ca sĩ trẻ không sở hữu khi rời công ty, đó là cộng đồng người hâm mộ đủ lớn, khán giả trung lập cũng cảm thương nam ca sĩ "mất hết hit" sau ồn ào. Nam ca sĩ nhanh chóng xây dựng hoạt động riêng và phát hành sản phẩm mới. Dù sự nghiệp về sau chịu tác động bởi những ồn ào đời tư khác, Jack vẫn có nền tảng khán giả để duy trì sức hút.

Một năm sau vụ Jack, Orange và LyLy đồng loạt xảy ra tranh chấp với Super Brothers - công ty do nhạc sĩ Châu Đăng Khoa điều hành. Thời điểm đó, Orange đã nổi tiếng sau thành công của Người lạ ơi . LyLy cũng có chỗ đứng nhất định với 24h và được biết đến với khả năng sáng tác.

Hai nữ ca sĩ công khai những bất đồng liên quan đến quyền lợi và hoạt động quản lý. Super Brothers sau đó khởi kiện. Thông tin được công bố thời điểm đó, hợp đồng quản lý biểu diễn nghệ thuật giữa công ty và hai ca sĩ có thời hạn 5 năm. Phía công ty từng đưa ra yêu cầu giải quyết nghĩa vụ tài chính với tổng giá trị 15,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý hơn là sau drama, ai cũng chật vật. Orange sở hữu bản hit hàng trăm triệu lượt xem, song gần như phải làm lại từ đầu khi xảy ra tranh chấp. Cô loay hoay tìm kiếm cộng sự khi vấn đề giữa nghệ sĩ và công ty cũ chưa giải quyết dứt điểm.

Lúc đó, Hoàng Dũng như "quăng phao cứu sinh", xuất hiện cùng Orange trong Khi em lớn . Đây là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình nữ ca sĩ trở lại thị trường.

Orange, Sofia và LyLy ồn ào sau khi rời công ty của Châu Đăng Khoa.

Sau thành công của Khi em lớn , cô tìm được đơn vị quản lý mới, tiếp tục được đầu tư sản phẩm và từng bước tái lập vị trí.

Đến năm 2024, khi vụ việc cũ một lần nữa được nhắc lại, đại diện công ty quản lý hiện tại của Orange xác nhận nữ ca sĩ đã thanh toán 1,4 tỷ đồng theo thỏa thuận để giải quyết dứt điểm tranh chấp, đồng thời bác bỏ cách diễn giải rằng cô “thua kiện”.

Từ một giọng ca nổi lên gần như tức thời nhờ Người lạ ơi , Orange mất nhiều năm để có được sự ổn định trở lại. Nhưng cô vẫn là trường hợp tương đối thuận lợi khi tìm được cộng sự trong giai đoạn khó khăn và sau đó có công ty mới đứng ra đầu tư.

LyLy đi theo hướng khác. Sau khi rời Super Brothers, cô tiếp tục sáng tác, biểu diễn và tham gia các chương trình truyền hình. Khả năng viết nhạc trở thành lợi thế giúp LyLy "có chỗ đứng" khi sự nghiệp ca sĩ chưa tạo ra bước bật tương đương 24h .

Điểm khác biệt giữa LyLy và nhiều nghệ sĩ trẻ khác là cô không hoàn toàn phụ thuộc vào việc đứng trên sân khấu. Sáng tác giúp LyLy có thêm nguồn thu và vị trí khác trong thị trường. Dù vậy, quá trình xây dựng hình ảnh cá nhân vẫn kéo dài, cho thấy ai cũng chật vật, thậm chí chới với khi bất hòa với công ty quản lý.

Trường hợp gây ồn ào nhất cũng đến từ Châu Đăng Khoa, lần này là ca sĩ Sofia.

Sofia được Super Brothers giới thiệu và đầu tư với kỳ vọng trở thành hiện tượng mới. Cô có một số sản phẩm được chú ý như Nhớ người hay nhớ... , Là do em xui thôi , song chưa kịp xây dựng vị trí vững chắc.

Năm 2024, Sofia công khai mâu thuẫn với công ty, cho rằng hoạt động nghệ thuật của cô bị đình trệ. Châu Đăng Khoa phản bác, cho rằng công ty đã bỏ chi phí đầu tư nhưng chưa thể thu hồi vốn.

Trong lần xuất hiện biểu diễn sau khi tranh chấp nổ ra, Sofia không hát những ca khúc đã phát hành trong giai đoạn ở công ty cũ. Nữ ca sĩ bật khóc trên sân khấu nhưng từ chối nói sâu về vụ việc.

Đến tháng 10/2025, TAND khu vực 5, TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên Sofia phải bồi thường hơn 7,3 tỷ đồng cho Super Brothers liên quan tranh chấp hợp đồng độc quyền quản lý và khai thác hoạt động nghệ thuật.

Sofia gần như rơi xuống đáy vì rời công ty giữa lúc tên tuổi chưa đủ vững, tranh chấp pháp lý kéo dài và áp lực tài chính ngày càng tăng.

Vì sao nghệ sĩ thường rơi vào thế khó?

Một trong những nguyên nhân khiến nghệ sĩ luôn chật vật sau khi rời công ty quản lý là sự chênh lệch về nguồn lực.

Chia sẻ với Tiền Phong, một "ông bầu", chuyên gia quản lý có tiếng tại TPHCM khẳng định phía sau nghệ sĩ chuyên nghiệp thường là hệ thống gồm sản xuất âm nhạc, truyền thông, booking, pháp lý, phân phối và vận hành nền tảng trực tuyến. Khi hợp tác kết thúc, công ty mất một nghệ sĩ nhưng bộ máy vẫn còn. Nghệ sĩ bước ra lại phải xây dựng phần lớn hệ thống từ đầu.

Ồn ào mới nhất của Mai Phương khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ nghệ sĩ - công ty quản lý.

Vấn đề càng phức tạp nếu quyền sở hữu bản ghi, fanpage, kênh YouTube hoặc các tài sản được hình thành trong thời gian hợp tác không hoàn toàn thuộc về nghệ sĩ.

"Không thể mặc định công ty luôn là bên có lỗi. Doanh nghiệp có thể bỏ vốn nhiều năm để đào tạo, sản xuất và quảng bá nhưng chưa chắc thu hồi được chi phí. Nếu hợp tác kết thúc trước thời hạn, tranh chấp về đầu tư và trách nhiệm bồi thường là điều có thể phát sinh", người này nói.

Trường hợp Sofia với phán quyết sơ thẩm bồi thường hơn 7,3 tỷ đồng hay khoản 1,4 tỷ đồng Orange thanh toán theo thỏa thuận cho thấy việc rời công ty quản lý không đơn giản bằng một thông báo trên mạng xã hội. Điều này cũng tương tự việc Mai Phương thông báo tự hoạt động, sau đó xảy ra những màn đáp trả căng thẳng với V-MAS.

Sau cùng, điều quyết định tương lai của nghệ sĩ không chỉ là ai thắng trong cuộc tranh luận dư luận, mà là họ còn gì để tiếp tục làm nghề.

"Nghệ sĩ càng phụ thuộc vào hệ thống quản lý, cái giá của việc bước ra càng lớn. Khi quan hệ đổ vỡ, hợp đồng không chỉ quyết định ai phải bồi thường bao nhiêu, mà đôi khi còn quyết định nghệ sĩ có thể tiếp tục từ nơi mình dừng lại hay phải bắt đầu gần như từ đầu", chuyên gia khẳng định.