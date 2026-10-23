Trưởng BQT chung cư New Skyline: Đầu 2024, chung cư chỉ có 30 xe máy điện, nay tăng vọt lên 102 xe

Kỹ sư Phạm Xuân Điệp, Trưởng ban quản trị chung cư New Skyline phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Ngọc Tú/HNM

Ngày 23/10, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã phối hợp với UBND phường Cầu Giấy tổ chức tọa đàm “Chuyển đổi phương tiện xanh: Gỡ nút thắt hạ tầng chung cư Hà Nội”.

Tọa đàm được tổ chức trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai các giải pháp thúc đẩy giao thông xanh, trong đó có thí điểm vùng phát thải thấp khu vực Vành đai 1 từ ngày 1/7 đến ngày 31/12.

Thiếu cơ sở hạ tầng sạc điện tại các khu chung cư tại TP. Hà Nội

Tại tọa đàm, TS. Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam nhận định, Hà Nội đã có chủ trương hoàn toàn đúng hướng khi đi đầu cả nước trong phát triển hệ thống giao thông công cộng xanh, mở rộng hệ thống metro và xe buýt điện.

Đến nay, riêng hệ thống xe buýt công cộng của thành phố đã xanh hóa được khoảng 1.000 phương tiện, hướng tới mục tiêu đạt tỷ lệ 60% xe buýt điện vào hết năm 2026. Với làn sóng dịch chuyển sang phương tiện cá nhân chạy bằng điện, Hà Nội hình thành được 2.313 vị trí trạm sạc, với 10.209 cổng sạc dành cho ô tô điện, cùng khoảng 1.650 tủ đổi pin cho xe máy điện.

Tuy nhiên, ông Tùng chỉ ra một nghịch lý lớn. Đó là mạng lưới trạm sạc công cộng bên ngoài phát triển nhanh chóng nhưng hạ tầng sạc ngay tại các khu chung cư, nơi phương tiện lưu trú lâu nhất và có nhu cầu sạc thường xuyên nhất lại đang rơi vào tình trạng thiếu cơ sở hạ tầng sạc điện hoặc quá tải cục bộ.

Kỹ sư Phạm Xuân Điệp, Trưởng ban quản trị chung cư New Skyline, KĐT Văn Quán, Hà Đông cho rằng, áp lực trạm sạc tại các tòa nhà hiện hữu là vô cùng lớn.

Ông dẫn chứng, đầu năm 2024, chung cư New Skyline mới chỉ ghi nhận khoảng 30 xe máy điện của cư dân, nhưng đến thời điểm gần đây con số này đã tăng vọt lên 102 chiếc. Sự gia tăng cơ học quá nhanh này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của thiết kế tòa nhà ban đầu, gây áp lực trực tiếp lên hệ thống phân phối điện nội khu.

Trước nỗi lo hỏa hoạn dưới tầng hầm, ban quản trị chung cư đã phải chủ động di dời toàn bộ khu vực sạc xe máy điện từ hầm lên khoảng sân mặt đất.

Tuy nhiên, ông Điệp thông tin, giải pháp tình thế này lại làm phát sinh chuỗi bất cập mới. Bãi sạc lộ thiên thiếu mái che che chắn thời tiết khiến thiết bị dễ hỏng hóc, không gian mở của chung cư khiến ban quản lý không thể kiểm soát được lượng điện tiêu thụ do người ngoài cũng có thể tiếp cận, đồng thời rủi ro mất trộm tài sản gia tăng, gây tranh chấp về trách nhiệm quản lý và ý thức của người gửi xe.

Thách thức từ kinh phí đầu tư và hành lang pháp lý khi xây dựng hệ thống trạm sạc

Bên cạnh rào cản kỹ thuật, ông Phạm Xuân Điệp cũng chỉ ra, bài toán kinh phí đầu tư và hành lang pháp lý cũng là thách thức lớn đối với các sáng kiến xanh tại cơ sở. Cụ thể, chi phí để xây dựng một hệ thống trạm sạc đồng bộ hoặc tích hợp các nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời mái nhà cực kỳ lớn.

Các nhà cao tầng có lợi thế về vị trí đón nắng để khai thác năng lượng áp mái, nhưng chi phí đầu tư cho hệ thống lưu trữ điện quá lớn, vượt xa khả năng tài chính của ban quản trị.

Toàn cảnh toạ đàm. Ảnh: Ngọc Tú/HNM

Theo Trưởng ban quản trị chung cư New Skyline, để lập bãi sạc, ban quản trị phải chờ đợi các kỳ Hội nghị nhà chung cư để xin thông qua chủ trương. Quy trình này kéo dài, như chung cư của ông phải chờ đến đầu quý I/2027 mới có thể họp cư dân, trong khi áp lực quy định mới đã cận kề.

Trong khi đó, các quy định về quản lý lại liên tục thay đổi, khiến ngay cả những người có chuyên môn về cơ điện cũng khó cập nhật đầy đủ, chưa kể các ban quản trị vốn không có nhân sự chuyên sâu về kỹ thuật và pháp luật.

Đặc biệt, nỗi lo hiện nay tại các khu chung cư chính là an toàn cháy nổ. Theo ông Điệp, thực tế tại chung cư New Skyline, một sự cố mất điện cách đây một tuần khiến trạm sạc ngưng hoạt động, cư dân không thể đưa xe ra ngoài. Vì thế, trong công cuộc thực hiện chuyển đổi phương tiện xanh, yếu tố an toàn phải được đặt lên hàng đầu.

Cũng thông tin tại toạ đàm, ông Lương Mậu Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy cho biết, toàn địa bàn phường có tới 58 tòa nhà, chung cư.

Hiện đã có 1 tòa nhà trên địa bàn phường được trang bị hệ thống trạm sạc nội khu, còn lại các toà nhà khác, phường tiếp tục rà soát, hướng dẫn triển khai đảm bảo an toàn. Ở không gian công cộng ngoài tòa nhà, toàn phường cũng đã sở hữu thêm 5 trạm sạc với 14 cổng sạc phục vụ người dân.

Ông Hùng cho biết, với một khu vực có mật độ dân cư và tốc độ đô thị hóa cao như Cầu Giấy, nguồn cung hạ tầng sạc như vậy còn khiêm tốn. Song, Cầu Giấy là địa phương có hệ thống giao thông công cộng thuận tiện nên đây cũng là giải pháp hữu hiệu về lâu dài cho người dân trong tiến trình chuyển đổi phương tiện xanh.