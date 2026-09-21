Trường Giang vẫn lên sóng

Tập 101 của 2 ngày 1 đêm tiếp tục có đầy đủ sáu thành viên quen thuộc gồm Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan và Hieuthuhai. Trường Giang thông báo rút khỏi chương trình giữa lúc đối diện làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Nam MC vẫn xuất hiện không đồng nghĩa anh thay đổi quyết định. Tập 101 đã được ghi hình trước thời điểm Trường Giang đưa ra thông báo. Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, với cách sản xuất cuốn chiếu của chương trình truyền hình thực tế, nhiều tập thường được ghi hình và hoàn thiện trước lịch phát sóng.

Tập 101 vẫn đầy đủ 6 thành viên.

Trường Giang vẫn xuất hiện dù thông báo rút lui

Vì vậy, phải khoảng 4-5 tập sau, thậm chí lâu hơn, khán giả mới có thể thấy những thay đổi về đội hình. Thời điểm cụ thể còn phụ thuộc tiến độ ghi hình, cách phân chia nội dung từng chặng và kế hoạch phát sóng của nhà sản xuất. Ê-kíp chưa công bố Trường Giang sẽ xuất hiện đến tập nào.

Trong phần bình luận dưới tập mới nhất, nhiều khán giả tiếp tục gọi tên Trường Giang và bày tỏ mong muốn chương trình duy trì đủ sáu thành viên. Một bộ phận người xem cho rằng nam MC vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối đội hình, dẫn dắt khách mời và xử lý các tình huống phát sinh.

Khi thông tin Trường Giang rời chương trình được công bố, Võ Tấn Phát là một trong những cái tên được khán giả đề xuất bổ sung vào đội hình. Tuy nhiên, nam diễn viên góp mặt trong tập 101 chỉ với tư cách khách mời, bên cạnh Song Luân và Hữu Đằng. Nhà sản xuất chưa thông báo kế hoạch tìm thành viên thay thế Trường Giang.

Võ Tấn Phát được đề xuất thay thế Trường Giang.

Hieuthuhai thành tổng tài

Tập 101 đánh dấu cột mốc 100 tập phát sóng của 2 ngày 1 đêm. Sau chặng Đà Nẵng - Huế, Hieuthuhai giữ vị trí tổng tài đầu tiên trong mô hình Công ty du lịch 2 ngày 1 đêm. Sáu thành viên hội ngộ tại Bưu điện Trung tâm TPHCM để chuẩn bị vận hành tour đầu tiên.

Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện trong trang phục thoải mái và bị các thành viên nhận xét chưa phù hợp với vị trí thư ký. Nam diễn viên sau đó chuyển sang hỗ trợ Hieuthuhai, liên tục che nắng và chăm sóc tổng tài. Tình huống được khai thác như một mảng miếng hài giữa các thành viên.

Khi thảo luận về hoạt động của công ty, Hieuthuhai giải thích khoản thua lỗ trước đó là một cách thu hút sự chú ý. Các thành viên còn lại tiếp tục đẩy tình huống theo hướng hài hước, xoay quanh vai trò điều hành và năng lực quảng bá của tổng tài.

So với những mùa đầu, Hieuthuhai chủ động hơn trong việc tung hứng cùng các thành viên. Nam rapper không còn giữ hình ảnh ít nói mà tham gia trực tiếp vào các tình huống, trò chơi và phần dẫn dắt câu chuyện.

Ba khách mời Song Luân, Võ Tấn Phát và Hữu Đằng cùng dàn cast đón đoàn khách đầu tiên. Đây đều là những nghệ sĩ từng tham gia chương trình ở các mùa trước. Trong lần trở lại, họ đảm nhận những vị trí khác nhau tùy theo kịch bản của tour du lịch.

Tập 101 của 2 ngày 1 đêm tiếp tục mảng miếng hài giữa các khách mời.

Đoàn khách gồm những khán giả theo dõi chương trình trong thời gian dài, đến từ nhiều tỉnh, thành. Một số người cho biết đã sắp xếp lịch trình từ nước ngoài về Việt Nam để tham gia ghi hình. Đây cũng là lần đầu dàn cast thực hiện hành trình với sự đồng hành trực tiếp của khán giả trong vai trò khách hàng.

Ở trò chơi Tam sao thất bản, người đầu tiên quan sát từ khóa và vẽ lại, những thành viên sau lần lượt sao chép bức vẽ trước khi người cuối cùng đưa ra đáp án. Hieuthuhai đảm nhận vị trí đầu tiên nhưng gặp khó khăn với từ khóa của chương trình. Võ Tấn Phát cùng các thành viên còn lại phải giải mã những hình ảnh đã qua nhiều lượt truyền đạt.

Tập 101 chủ yếu giới thiệu cách vận hành tour du lịch, vai trò của từng thành viên và sự tham gia của khán giả. Những tập tiếp theo nhiều khả năng vẫn còn hình ảnh Trường Giang. Đội hình thực sự của 2 ngày 1 đêm sau khi nam MC rút lui chỉ rõ ràng khi chương trình phát đến chặng quay mới.