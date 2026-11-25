Báo Giác Ngộ dẫn thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh và Tổ đình Vĩnh Nghiêm vừa cho hay Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng tông phong Tổ đình Vĩnh Nghiêm đã viên tịch tại chùa Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM) vào tối 24/11, trụ thế 97 năm.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp thế danh là Vũ Đức Nghiệp, sinh năm 1929 tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ (nay là tỉnh Ninh Bình).

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp. Ảnh: Báo Giác Ngộ.

Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu ở quê nhà, nhờ túc duyên, được theo học với Tổ Tuệ Tạng ở chùa Cồn, Đức Thượng thủ Tăng-già toàn quốc Thích Tâm Thi nơi các chốn tùng lâm nổi tiếng Bắc Việt.

Trưởng lão Hòa thượng du học Hoa Kỳ, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Yale, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Với năng lực đặc biệt về ngoại ngữ và kiến thức vững vàng, ngài từng được giao các trách nhiệm đối ngoại, từng đảm nhiệm hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão là một trong những vị giáo phẩm được thỉnh tham gia chứng minh cho Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn, viện chủ và Trưởng tông môn Tổ đình Vĩnh Nghiêm (TPHCM), Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật thuộc Hội đồng Chứng minh.

Thời gian qua, do tuổi cao, bệnh duyên, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp đã được các bác sĩ và chư tăng Tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc.