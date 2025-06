Truy nã đặc biệt Lê Quang Lương

Ngày 03/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định truy nã đặc biệt số 119/QĐTN-ANĐT đối với Lê Quang Lương (sinh năm 1977; HKTT: Số 115 Đường 25, khu dân cư Him Lam, phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) về tội danh Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Cụ thể:

Được biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa triệt phá đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam rồi từ đây xuất cảnh trái phép sang Campuchia. 5 đối tượng đã bị khởi tố khi thực hiện hành vi này nhằm trục lợi.

Hiện Lê Quang Lương và các đồng phạm đã bị khởi tố. Riêng đối tượng Lê Quang Lương hiện đang bị truy nã.