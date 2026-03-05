Truy nã nam quản lý giúp Mr Pips lừa đảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trần Văn Lam (SN 1993; thường trú tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Quyết định truy nã Trần Văn Lam

Theo điều tra, Trần Văn Lam là một quản lý vùng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 21-1-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Lam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn ra nước ngoài.

Ngày 11-2-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Văn Lam.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội (SĐT: 0989651412), cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức MR Hunter, trú quận Bắc Từ Liêm cũ, Hà Nội).

Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam (tức Mr Pips, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm.

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Nam cấu kết với Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TPHCM, Hà Nội và một số tỉnh thành. Trong đó, có 1 công ty tại TPHCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.

Theo Công an TP Hà Nội, mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Hằng ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 giờ - 21 giờ.

Ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Ngày 25-10-2024, Công an TP Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây này.

Công an TP Hà Nội xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản; 9 tỉ đồng trái phiếu; 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ và 29 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".