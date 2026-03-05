9.000 tấn bạc giao dịch trong tháng 1, nhu cầu đầu tư bạc tiếp tục mạnh mẽ trong năm 2026

Theo dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA), thị trường bạc vật chất đã có một khởi đầu năm 2026 đầy ấn tượng. Cụ thể, khối lượng bạc vật chất được chuyển giao trong hệ thống của LBMA trong tháng 1 đã ghi nhận mức tăng trưởng 18,6% so với tháng trước đó, đạt con số khổng lồ gần 9.000 tấn.

Sự gia tăng về khối lượng kéo theo dòng tiền đổ vào thị trường này tăng vọt. Giá trị giao dịch trong tháng 1/2026 đã tăng 69,9% so với tháng 12/2025, thiết lập mức kỷ lục mới với 26,4 tỷ USD.

Bên cạnh đó, tính thanh khoản của thị trường cũng diễn biến hết sức sôi động. Khối lượng giao dịch hàng ngày tăng vọt lên mức 4.575 giao dịch (tăng 37,8% so với tháng 12). Những con số biết nói này là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy nhu cầu sở hữu bạc vật chất trên toàn cầu đang duy trì ở mức rất cao.

Nhận định về xu hướng thị trường, Viện Bạc (Silver Institute) đưa ra dự báo vô cùng khả quan cho các nhà đầu tư: Nhu cầu đầu tư bạc vật chất toàn cầu dự kiến sẽ tăng 20% trong năm 2026. Cùng với lực cầu mạnh mẽ, tổ chức này cũng cho rằng vùng giá 80 USD/ounce hiện đã trở thành vùng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng và vững chắc của thị trường bạc.

Nguyên nhân cốt lõi thúc đẩy giá trị của bạc trong dài hạn đến từ bài toán cung - cầu. Trong báo cáo thị trường tháng 2, Viện Bạc cảnh báo thị trường kim loại trắng này sẽ tiếp tục đối mặt với năm thâm hụt thứ 6 liên tiếp vào năm 2026.

Sự khan hiếm về nguồn cung vật chất trong bối cảnh nhu cầu công nghiệp và đầu tư không ngừng tăng chính là bệ phóng vững chắc cho giá bạc trong tương lai. Dựa theo dự báo của Viện Bạc, tổng mức thâm hụt lũy kế 6 năm liên tiếp từ năm 2021 đã tiến sát mức 30 nghìn tấn, gần tương đương 1 năm khai thác bạc toàn cầu.

Không chỉ được hỗ trợ bởi những yếu tố mang tính cấu trúc, thị trường bạc còn đang hưởng lợi lớn từ bối cảnh kinh tế vĩ mô và địa chính trị phức tạp. Chỉ trong 2 tháng đầu năm, các cuộc xung đột trải dài trên nhiều khu vực đã thúc đẩy giá của nhóm kim loại quý tăng trưởng mạnh. Đặc biệt xung đột tại Trung Đông đã kéo theo giá dầu thô tăng gần 38% so với mức giá đầu năm.

Bên cạnh căng thẳng địa chính trị, đà tăng của giá lương thực thiết yếu và năng lượng làm tăng rủi ro về lạm phát toàn cầu. Giá lúa mì đã tăng hơn 13% kể từ đầu năm, giá ngô tăng hơn 8% kể từ giữa tháng 1. Những yếu tố này làm dấy lên rủi ro lạm phát diện rộng.

Khi lạm phát đe dọa làm suy giảm giá trị tiền tệ, dòng tiền của giới đầu tư tự động tìm đến các kênh "trú ẩn an toàn" truyền thống như vàng và kim loại quý. Đồng thời, việc gia tăng các căng thẳng trên thị trường tài chính và bất ổn thương mại, cùng chính sách thuế quan không rõ ràng cũng góp phần củng cố tâm lý phòng vệ, từ đó duy trì tiềm năng tăng trưởng dài hạn của nhóm kim loại quý.

Nhà đầu tư xếp hàng mua bạc tại cửa hàng Tập đoàn Phú Quý

Tại Việt Nam, nhu cầu kim loại quý đặc biệt như vàng và bạc vẫn duy trì ở mức cao, tình trạng xếp hàng đi mua vàng và bạc vẫn diễn ra hàng ngày tại nhiều cửa hàng vàng bạc trên toàn quốc. Ghi nhận tại Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý giao dịch quanh mức 87,2 triệu đồng/kg - bán ra, 84,6 triệu đồng/kg - mua vào, tăng 44,9% so với mức giá đầu tháng 12/2025.

