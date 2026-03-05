Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từ tháng 3, người chuyển khoản dưới 50.000 đồng tại ngân hàng này cần chú ý!

05-03-2026 - 16:45 PM

Các giao dịch chuyển khoản, nhận tiền dưới 50.000 đồng sẽ không nhận được thông báo biến động số dư qua tin nhắn SMS.

Ngân hàng TNHH MTV Woori Bank Vietnam vừa thông báo điều chỉnh chính sách dịch vụ thông báo biến động số dư, áp dụng từ ngày 01/03/2026.

Theo đó, ngân hàng sẽ không gửi SMS thông báo biến động số dư đối với các giao dịch dưới 50.000 đồng. Khách hàng lưu ý, thay đổi này chỉ áp dụng với kênh SMS và không ảnh hưởng tới kênh thông báo qua Zalo.

Cùng với đó, Woori Bank cũng điều chỉnh biểu phí dịch vụ SMS biến động số dư. Cụ thể, khách hàng phát sinh từ 1–70 tin nhắn/tháng sẽ tiếp tục áp dụng mức phí 10.000 đồng/tài khoản/thuê bao/tháng. Nếu số lượng tin nhắn từ 71 tin trở lên, mức phí sẽ tăng lên 20.000 đồng/tài khoản/thuê bao/tháng. Mức phí này đã bao gồm VAT.

Nguồn: Woori Bank

Bên cạnh SMS, Woori Bank mới đây đã cho ra mắt dịch vụ thông báo biến động số dư qua Zalo, cho phép khách hàng nhận thông tin biến động tài khoản thanh toán trực tiếp trên ứng dụng Zalo, giúp việc theo dõi tài khoản nhanh chóng và liên tục hơn. Thông báo có thể gửi đến nhiều số điện thoại đã đăng ký, giúp khách hàng chủ động quản lý tài khoản mà không phụ thuộc hoàn toàn vào SMS hoặc ứng dụng Mobile Banking.

Về phí dịch vụ thông báo biến động số dư qua Zalo, ngân hàng cho biết không thu phí trong tháng nếu tài khoản không phát sinh biến động số dư, đồng thời miễn 100% phí dịch vụ cho khách hàng sử dụng tài khoản Happy Salary.

Nguồn: Woori Bank

Trong giai đoạn từ 02/02/2026 đến 31/12/2026, dịch vụ này được miễn phí. Từ 01/01/2027, mức phí dự kiến áp dụng là 5.000 đồng/tài khoản/thuê bao/tháng. Ngân hàng lưu ý mức phí được áp dụng theo từng số điện thoại đăng ký nhận thông báo và có thể được điều chỉnh theo từng thời kỳ.

Linh San

An ninh tiền tệ

