Truy nã Nguyễn Duy Khánh SN 1982

11-03-2026 - 20:51 PM | Xã hội

Công an đề nghị nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Duy Khánh ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội

Công an Hà Nội khuya ngày 10/3 cho biết đang truy nã đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội truy nã đối tượng Nguyễn Duy Khánh (SN 1982; thường trú tại: 326 Bạch Mai, phường Bạch Mai, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, ngày 03/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Khánh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 15/11/2021, Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng.

Truy nã Nguyễn Duy Khánh SN 1982- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã Nguyễn Duy Khánh - Ảnh: Công an Hà Nội

Công an đề nghị nếu phát hiện đối tượng Nguyễn Duy Khánh ở đâu, người dân báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội (SĐT: 0987010656 - 0692194084), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

 

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

