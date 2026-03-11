Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to tại nhiều tỉnh thành

11-03-2026 - 18:24 PM | Xã hội

Dự báo khoảng ngày 13/3, không khí lạnh tiếp tục được bổ sung xuống khu vực Bắc và Trung Bộ gây mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (11/3), không khí lạnh đã ảnh hưởng tới toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, trời tiếp tục rét trong những ngày tới.

Dự báo khoảng đêm 12 và ngày 13/3, một đợt không khí lạnh mới tiếp tục tràn xuống gây mưa ở khu vực Tây Bắc.

Còn tại Trung Bộ, từ đêm 13-16/3 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khoảng từ đêm 13-14/3 cục bộ có nơi mưa to.

Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới, xuất hiện mưa to tại nhiều tỉnh thành- Ảnh 1.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa, trời lạnh do các đợt không khí lạnh cuối mùa liên tục tràn xuống (Ảnh: Người lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 11 và ngày 12/3

Thời tiết Hà Nội  đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ từ 18-25 độ.

Phía Tây Bắc Bộ  đêm có mưa vài nơi; riêng khu Tây Bắc có mưa, mưa rào rải rác. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Nhiệt độ từ 11-25 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: phía Bắc đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ từ 17-25 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa, mưa to; Phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ từ 17-30 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 23-34 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân

Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân Nổi bật

Vì sao cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt bị bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc?

Vì sao cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt bị bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc? Nổi bật

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 rơi vào ngày nào Dương lịch?

Giỗ Tổ Hùng Vương 2026 rơi vào ngày nào Dương lịch?

17:46 , 11/03/2026
Camera vụ thầy hiệu trưởng tử vong sau khi bị ô tô của bạn lùi trúng, tông văng ra đường

Camera vụ thầy hiệu trưởng tử vong sau khi bị ô tô của bạn lùi trúng, tông văng ra đường

17:20 , 11/03/2026
Kết quả xổ số hôm nay, 11-3: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 11-3: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

16:42 , 11/03/2026
Cận cảnh 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới ở sân bay nổi tiếng Việt Nam vừa 'lên đời'

Cận cảnh 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới ở sân bay nổi tiếng Việt Nam vừa 'lên đời'

16:15 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên