Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kết quả xổ số hôm nay, 11-3: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

11-03-2026 - 16:42 PM | Xã hội

Kết quả xổ số hôm nay, ngày 11-3, của xổ số miền Nam (XSMN) được các Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng công bố.

Kết quả xổ số hôm nay của xổ số miền Nam (XSMN): Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng

Kết quả xổ số hôm nay, 11-3: Xổ số miền Nam - Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng - Ảnh 1.

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai có giải đặc biệt là 152825

Vé trúng giải đặc biệt của Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ có dãy số 530015

Kết quả xổ số hôm nay của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng có giải đặc biệt 940018

Kết quả xổ số miền Nam, ngày 11-3, sẽ được Báo Người Lao Động cập nhật khi các công ty xổ số kiến thiết công bố kết quả.

Theo đó, việc cập nhật kết quả xổ số miền Nam (XSMN) được thực hiện lúc 16 giờ 30 phút.

Giải đặc biệt của xổ số miền Trung (XSMT) công bố lúc 17 giờ 30 phút. Kết quả xổ số miền Bắc (XSMB) công bố lúc 18 giờ 30 phút.

Mời bạn đọc đón xem kết quả xổ số của XSMN, XSMT, xổ số miền Bắc được cập nhật sớm trên Báo Người Lao Động mỗi ngày.

Theo Thy Thơ

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân

Cảnh báo nóng liên quan đến thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu của người dân Nổi bật

Vì sao cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt bị bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc?

Vì sao cán bộ địa chính Trần Nguyễn Minh Nguyệt bị bắt giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc? Nổi bật

Cận cảnh 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới ở sân bay nổi tiếng Việt Nam vừa 'lên đời'

Cận cảnh 'phi thuyền' soi chiếu xịn nhất thế giới ở sân bay nổi tiếng Việt Nam vừa 'lên đời'

16:15 , 11/03/2026
Bộ Công an: Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Bộ Công an: Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

15:45 , 11/03/2026
Thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo hàng nghìn tỉ tại Công ty GFDI

Thông tin mới nhất về vụ án lừa đảo hàng nghìn tỉ tại Công ty GFDI

15:29 , 11/03/2026
Xuất hiện bão số 3 trên Tây Bắc Thái Bình Dương, di chuyển theo quỹ đạo lạ

Xuất hiện bão số 3 trên Tây Bắc Thái Bình Dương, di chuyển theo quỹ đạo lạ

14:41 , 11/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên