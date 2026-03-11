Công an xác minh đơn tố cáo ông Thích Nhuận Đạt chiếm đoạt tài sản

Công an xã Mỹ Sơn cho biết đơn vị nhận được đơn tố cáo ông T.M.T. (SN 1978, còn được biết đến với tên Thích Nhuận Đạt) về hành vi chiếm đoạt tài sản. Người tố cáo là bà N.T.M.T.

"Bà T. gửi đơn vào ngày 10/3 và chúng tôi đã cử người đi xác minh sự việc trên" - đại diện Công an xã Mỹ Sơn nói.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô Tym.

Cũng theo đại diện Công an xã Mỹ Sơn, bà N.T.M.T. và ông T.M.T. đều không có hộ khẩu, cũng như không làm việc tại địa phương. Hai người có quen biết một số người dân tại đây và những người này giới thiệu để họ mua đất.

Lực lượng chức năng phủ nhận thông tin bà T. mua đất rồi xây dựng các khu tịnh thất trong khuôn viên đất tại "nông trại Hồ Vàng" thuộc thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn (trước đây thuộc huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận cũ). Ông Đặng Ngọc Minh Quang – Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Sơn (Khánh Hòa) cho biết, khu vực được gọi là “nông trại Hồ Vàng” không phải là cơ sở sinh hoạt tôn giáo được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.

Khu vực Nông trại Hồ Vàng.

Trước đó, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện nhiều bài viết liên quan đến người được giới thiệu là “thầy” hoặc “cư sĩ” với pháp danh Thích Nhuận Đạt cùng một phụ nữ tên T. Các nội dung đăng tải cho rằng 2 người có tranh chấp về tài chính cũng như một số vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư.

Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã vào cuộc kiểm tra. Theo Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trong giai đoạn từ năm 1996 đến năm 2000, ông Thích Nhuận Đạt từng tu học tại Ninh Thuận (cũ, nay là tỉnh Khánh Hòa), sau đó xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

Đến tháng 12/2025, ông này hoàn tục và sau đó đã đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật.