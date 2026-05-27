Truy nã Nguyễn Hoàng Sơn SN 1987: Người dân không nên truy đuổi hay bắt giữ đối tượng

Ngày 27/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang thụ lý điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Hoàng Sơn (SN 13/10/1987, trú thôn Cầu Gỗ, xã Trường Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang; nay là xã Trường Sơn, tỉnh Bắc Ninh) về tội “Đánh bạc” theo quy định tại khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Hoàng Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 26/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang (nay là Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh) đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Hoàng Sơn để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh kêu gọi Nguyễn Hoàng Sơn sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Theo Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung các năm 2017, 2024 và 2025, người phạm tội “Đánh bạc” có thể bị phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm tùy theo tính chất, mức độ hành vi phạm tội.

Ngoài hình phạt chính, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị quần chúng nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Khi phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Nguyễn Hoàng Sơn, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 02043.854.666, địa chỉ số Q5, đường Hoàng Văn Thụ, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý.

Mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được cơ quan chức năng bảo mật theo quy định. Đồng thời, cơ quan công an khuyến cáo người dân không tự ý truy đuổi, bắt giữ đối tượng khi không bảo đảm an toàn và chưa có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng.