Truy nã Nông Thanh Hữu sinh năm 2006
Nông Thanh Hữu đã bị khởi tố về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra Quyết định truy nã đối tượng Nông Thanh Hữu, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại Đội 2, Thôn AXay, xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nghề nghiệp: Lao động tự do.
Đối tượng Nông Thanh Hữu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can ngày 6/8/2025 về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, điều 145, Bộ Luật hình sự.
Nhân dân có thông tin gì về đối tượng Nông Thanh Hữu xin hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa qua Điều tra viên Phùng Mạnh Tài, số điện thoại: 0937.143.130 hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.
Mọi thông tin của quý vị về đối tượng Nông Thanh Hữu sẽ được bảo mật và sẽ có những phần thưởng cho những thông tin giá trị. Pháp luật cũng sẽ xử lý nghiêm những hành vi bao che, chứa chấp đối tượng.
Tuyệt đối không có hành vi truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn.
