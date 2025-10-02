Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã Nông Thanh Hữu sinh năm 2006

02-10-2025 - 09:00 AM | Xã hội

Nông Thanh Hữu đã bị khởi tố về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra Quyết định truy nã đối tượng Nông Thanh Hữu, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại Đội 2, Thôn AXay, xã Tây Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, nghề nghiệp: Lao động tự do.

Đối tượng Nông Thanh Hữu bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố bị can ngày 6/8/2025 về tội “giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, điều 145, Bộ Luật hình sự.

Truy nã Nông Thanh Hữu sinh năm 2006- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Hữu. Ảnh: CA Khánh Hòa

Nhân dân có thông tin gì về đối tượng Nông Thanh Hữu xin hãy báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa qua Điều tra viên Phùng Mạnh Tài, số điện thoại: 0937.143.130 hoặc báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Mọi thông tin của quý vị về đối tượng Nông Thanh Hữu sẽ được bảo mật và sẽ có những phần thưởng cho những thông tin giá trị. Pháp luật cũng sẽ xử lý nghiêm những hành vi bao che, chứa chấp đối tượng.

Tuyệt đối không có hành vi truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999

Tạm giam thư kí Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1999 Nổi bật

Biển Đông sắp đón cơn bão thứ 11 trong năm 2025

Biển Đông sắp đón cơn bão thứ 11 trong năm 2025 Nổi bật

Hơn 2.000 hộ dân Hà Tĩnh bị cô lập trong lũ suốt 3 ngày

Hơn 2.000 hộ dân Hà Tĩnh bị cô lập trong lũ suốt 3 ngày

08:16 , 02/10/2025
Tin mới về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

Tin mới về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông

07:59 , 02/10/2025
Giải cứu nam sinh suýt bị bọn lừa đảo khống chế lên máy bay để đòi tiền gia đình

Giải cứu nam sinh suýt bị bọn lừa đảo khống chế lên máy bay để đòi tiền gia đình

07:13 , 02/10/2025
Bắt Lý Văn Ngọc sinh năm 2007

Bắt Lý Văn Ngọc sinh năm 2007

06:49 , 02/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên