Gần 100 Cảnh sát truy bắt đối tượng người nước ngoài có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm

27-09-2025 - 15:20 PM | Xã hội

Yuan Dong Bing bị Công an Trung Quốc có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố ý giết người.

Sáng 27-9, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với lực lượng Biên phòng bàn giao cho Công an khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc đối tượng Yuan Dong Bing (tức Viên Đông Binh, SN 1977, trú tại số 28, tổ 7, khu Mã Ảnh Kiều, thị trấn Mã Ảnh, huyện Hồ Khẩu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc), có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi cố ý giết người.

Đối tượng Yuan Dong Bing (Viên Đông Binh)

Trước đó, ngày 20-8, Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được Công hàm của Công an khu tự trị dân tộc Choang đề nghị phối hợp truy bắt Viên Đông Binh bị truy nã về hành vi cố ý giết người hiện đang lẩn trốn tại Việt Nam.

Ngay sau khi nhận được Công hàm của Công an khu tự trị dân tộc Choang, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các phường, xã, đặc khu, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các lực lượng chức năng của tỉnh như Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển và Công an các tỉnh giáp ranh như Hải Phòng, Bắc Ninh để tổ chức truy bắt.

Gần 100 lượt cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát kinh tế và các phòng nghiệp vụ, Công an phường, xã, đặc khu được huy động tham gia truy tìm, bắt giữ Viên Đông Binh.

Sau gần 1 tháng khắc phục mọi khó khăn, quyết liệt truy tìm tung tích của đối tượng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Viên Đông Binh đang lẩn trốn tại khu vực đường Sông Mang thuộc khu 4, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.

Theo Tr. Đức

Người lao động

