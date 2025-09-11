Truy nã đặc biệt nhân viên ngân hàng Lê Ngọc Trung

Sáng ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Ngọc Trung, sinh năm 1996, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lê Ngọc Trung là nhân viên của ngân hàng, đưa ra thông tin gian dối có khách hàng cần tiền để trả khoản vay đến thời hạn, sau khi trả xong sẽ làm thủ tục vay lại (đáo hạn), hồ sơ do Trung thụ lý.

Thông tin này làm cho 5 bị hại tin là thật nên đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do Trung làm chủ hoặc do Trung nhờ người khác nhận giúp với hơn 22 tỷ đồng.

Sau khi nhận tiền, Trung dùng để trả nợ đã vay trước đó, đến khi không còn khả năng chi trả cho các bị hại, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Lê Ngọc Trung (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng Trung đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng hoặc Thiếu tá Phan Nhật Quang, điều tra viên thông qua số điện thoại: 0962 426 552.