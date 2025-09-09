Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Truy nã Trần Nam Hải sinh năm 1995

09-09-2025 - 17:56 PM | Xã hội

Ngày 29/4/2025, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Nam Hải, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Trần Nam Hải (SN 1995; thường trú tại 48 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, ngày 8/1/2025, xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, nhóm của Hải đã đến gặp chị H. (SN 1992) tại khu tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã. Nhóm của Hải sau đó đuổi đánh nhóm chị H, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Truy nã Trần Nam Hải sinh năm 1995- Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Nam Hải - Ảnh: CA TP Hà Nộ

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 29/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Trần Nam Hải về hành vi trên. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 29/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can.

Cơ quan công an đề nghị nếu phát hiện đối tượng, người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0915.121.989), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua fanpage Công an TP Hà Nội để được xử lý theo quy định pháp luật.

 Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về Tội gây rối trật tự công cộng

Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

+ Có tổ chức;

+ Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

+ Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

+ Xúi giục người khác gây rối;

+ Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của nhiều người dân

Thông báo quan trọng liên quan đến giấy phép lái xe của nhiều người dân Nổi bật

Nữ cán bộ ngân hàng tham ô tài sản, bị bắt sau 27 năm trốn tại Lào

Nữ cán bộ ngân hàng tham ô tài sản, bị bắt sau 27 năm trốn tại Lào Nổi bật

Tạm giữ hình sự Phan Thị Thúy và 2 người phụ nữ khác

Tạm giữ hình sự Phan Thị Thúy và 2 người phụ nữ khác

17:33 , 09/09/2025
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bức xúc vì sở, ngành vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng bức xúc vì sở, ngành vắng mặt tại buổi tiếp xúc cử tri

17:01 , 09/09/2025
Bắt đầu dẫn nước từ hồ Tây, cá bơi tung tăng trên sông Tô Lịch

Bắt đầu dẫn nước từ hồ Tây, cá bơi tung tăng trên sông Tô Lịch

16:03 , 09/09/2025
Chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Cần cân nhắc thấu đáo

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Cần cân nhắc thấu đáo

15:15 , 09/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên