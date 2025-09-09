Truy nã Trần Nam Hải sinh năm 1995

Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Trần Nam Hải (SN 1995; thường trú tại 48 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo điều tra, ngày 8/1/2025, xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, nhóm của Hải đã đến gặp chị H. (SN 1992) tại khu tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã. Nhóm của Hải sau đó đuổi đánh nhóm chị H, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Quyết định truy nã đối tượng Trần Nam Hải - Ảnh: CA TP Hà Nộ

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 29/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Trần Nam Hải về hành vi trên. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 29/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can.

Cơ quan công an đề nghị nếu phát hiện đối tượng, người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0915.121.989), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua fanpage Công an TP Hà Nội để được xử lý theo quy định pháp luật.