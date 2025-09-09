Truy nã Trần Nam Hải sinh năm 1995
Ngày 29/4/2025, Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Nam Hải, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định truy nã đối với Trần Nam Hải (SN 1995; thường trú tại 48 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Theo điều tra, ngày 8/1/2025, xuất phát từ mâu thuẫn khi thuê nhà, nhóm của Hải đã đến gặp chị H. (SN 1992) tại khu tập thể Thành Công. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã. Nhóm của Hải sau đó đuổi đánh nhóm chị H, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 29/4/2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Trần Nam Hải về hành vi trên. Tuy nhiên, đối tượng bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 29/8, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can.
Cơ quan công an đề nghị nếu phát hiện đối tượng, người dân báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0915.121.989), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua fanpage Công an TP Hà Nội để được xử lý theo quy định pháp luật.
Điều 318, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định về Tội gây rối trật tự công cộng
Người nào gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng hoặc đã bị kết án về tội gây rối trật tự công cộng, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
- Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
+ Có tổ chức;
+ Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;
+ Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;
+ Xúi giục người khác gây rối;
+ Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;
+ Tái phạm nguy hiểm.
