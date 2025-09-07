Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã đối tượng Phạm Tích Thành

07-09-2025 - 12:57 PM | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tích Thành về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã đối tượng Phạm Tích Thành (SN: 1973; thường trú tại: ngõ 5 Nguyễn Như Đổ, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, vào rạng sáng ngày 21/3/2025, Thành có hành vi trộm cắp 01 chiếc xe máy trên phố Nguyễn Khuyến. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 18/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Tích Thành về tội Trộm cắp tài sản.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/7/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Tích Thành.

Truy nã đối tượng Phạm Tích Thành- Ảnh 1.

Quyết định truy nã đối tượng Thành - Ảnh: CA Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (SĐT: 098 9683316), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

