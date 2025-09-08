Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã đặc biệt Nguyễn Hoàng Nam buôn bán hàng cấm

08-09-2025 - 07:50 AM | Xã hội

Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng truy nã Nguyễn Hoàng Nam đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (tên gọi khác: Cộng, sinh năm 1986, quê quán tỉnh Tây Ninh, trước đây là tỉnh Long An) với tội danh buôn bán hàng cấm.

Theo quyết định truy nã, Nguyễn Hoàng Nam có nơi thường trú tại ấp 1, xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh (trước đây là ấp 1, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An). Trước khi bỏ trốn, Nam ở tại phòng trọ số 26, khu phố Gia Huỳnh, phường Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Đặc điểm nhận dạng của đối tượng là có vết sẹo tròn đường kính khoảng 0,4 cm, cách 2 cm sau cánh mũi trái.

Nguyễn Hoàng Nam bị khởi tố theo khoản 3, Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về hành vi buôn bán hàng cấm. Sau khi được tại ngoại, Nam đã trốn khỏi địa phương từ ngày 13/11/2024.

Cơ quan điều tra khẳng định, bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất. Trường hợp tiếp nhận hoặc bắt giữ được, cần báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh (Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường), địa chỉ: số 493, đường Châu Thị Kim, phường Tân An, TP Tây Ninh; điện thoại: 02723.989.212.

Tội Buôn bán hàng cấm Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 
Khoản 3: 
“Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 8 năm đến 15 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
d) Thu lợi bất chính 1.500.000.000 đồng trở lên;
đ) Tái phạm nguy hiểm.”

