Bắt giữ "hot girl" Lê Ngọc Như

08-09-2025 - 06:46 AM | Xã hội

"Hot girl" Lê Ngọc Như bị truy nã từ Hải Phòng trốn vào Đà Nẵng nhưng chưa được bao lâu thì bị Công an phường Hải Châu phát hiện, bắt giữ.

Ngày 7/9, Công an phường Hải Châu (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết đã bắt giữ thành công Lê Ngọc Như (24 tuổi, trú xã Tiên Thủy, tỉnh Vĩnh Long) – đối tượng có quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Lê Ngọc Như bị Công an TP Hải Phòng ra quyết định truy nã số 12639/QĐTN-PC04 ngày 11/7/2025. Sau khi bỏ trốn, đối tượng di chuyển vào địa bàn Đà Nẵng. Qua công tác quản lý địa bàn và nắm tình hình đối tượng, lúc 11h30 ngày 7/9, Công an phường Hải Châu đã triển khai lực lượng, kịp thời phát hiện và bắt giữ Như khi đang lẩn trốn.

Hiện Công an phường Hải Châu đang hoàn tất hồ sơ, phối hợp với các đơn vị liên quan để bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tội danh: Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Điều 255 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định:

“Người nào tổ chức việc sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; đối với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 18 tuổi; đối với phụ nữ có thai; gây tổn hại sức khỏe cho người khác; tái phạm nguy hiểm… thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.”

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

