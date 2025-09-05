Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh

05-09-2025 - 07:18 AM | Xã hội

Đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh nằm trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “Chó”) cầm đầu.

Ngày 4-9, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP HCM bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh (SN 1996, ngụ tại khu phố 1, phường Quảng Trị) về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”. 
Vây bắt thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phan Gia Ánh- Ảnh 1.

Đối tượng truy nã đặc biệt Phan Gia Ánh bị bắt giữ tại TP HCM. Ảnh: Trần Khôi

Theo tài liệu điều tra, Phan Gia Ánh là đối tượng trong băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Ngô Đức Dũng (tức Dũng “Chó”) cầm đầu. 

Nhóm tội phạm này hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, thường xuyên dùng thủ đoạn đe dọa, khống chế nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. 

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Phan Gia Ánh. 

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã triển khai lực lượng, thu thập thông tin, lần theo dấu vết đối tượng nhằm bắt giữ đối tượng xử lý theo quy định của pháp luật. 

Bằng sự quyết tâm và tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, các trinh sát đã phát hiện đối tượng đang lẩn trốn tại TP HCM. 

Tổ công tác đã triển khai lực lượng, tổ chức vây bắt thành công đối tượng Phan Gia Ánh để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.


Theo Đ. Nghĩa

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn tới hàng nghìn người chuẩn bị thi giấy phép lái xe

Thông báo khẩn tới hàng nghìn người chuẩn bị thi giấy phép lái xe Nổi bật

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tiến Trình

Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Tiến Trình Nổi bật

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình đại hội Đảng bộ 3 tỉnh, thành phố

Bộ Chính trị cho ý kiến về phương án nhân sự trình đại hội Đảng bộ 3 tỉnh, thành phố

21:07 , 04/09/2025
Lương giáo viên dự kiến tăng từ 2-7 triệu đồng/tháng

Lương giáo viên dự kiến tăng từ 2-7 triệu đồng/tháng

20:58 , 04/09/2025
Hà Nội xoá sổ bãi trông giữ xe dưới gầm cầu trước 30/10

Hà Nội xoá sổ bãi trông giữ xe dưới gầm cầu trước 30/10

20:49 , 04/09/2025
Đề xuất phân làn, phân luồng trên một số tuyến đường của Hà Nội

Đề xuất phân làn, phân luồng trên một số tuyến đường của Hà Nội

20:33 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên