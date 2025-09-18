Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt đối tượng truy nã Trịnh Minh Trường sinh năm 1987

18-09-2025 - 08:50 AM | Xã hội

Trịnh Minh Trường là đối tượng bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Hà Đông (TP Hà Nội) tối 17/9 cho biết vừa bắt giữ đối tượng truy nã Trịnh Minh Trường (SN 1987, hộ khẩu thường trú tại xã Vạn Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Theo hồ sơ, ngày 9/12/2024, Trường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương khởi tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau khi bị khởi tố, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 10/4/2025, Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã Trường.

Bắt đối tượng truy nã Trịnh Minh Trường sinh năm 1987- Ảnh 1.

Đối tượng Trịnh Minh Trường - Ảnh: CA Hà Nội

Qua công tác nắm tình hình, Công an phường Hà Đông phát hiện Trường đang làm việc tại tỉnh Hưng Yên. Ngày 11/9/2025, tổ công tác của Công an phường đã tổ chức bắt giữ thành công đối tượng.

Hiện Công an phường Hà Đông đã hoàn tất thủ tục, bàn giao Trịnh Minh Trường cho Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) – Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản:

Người nào vay, mượn, thuê tài sản hoặc nhận được tài sản bằng hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt, giá trị từ 4 triệu đồng trở lên, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Trường hợp chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn hoặc phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm… thì mức phạt tù có thể lên đến 20 năm.

Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm


Theo Trang Anh

