Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm

13-09-2025 - 08:32 AM | Xã hội

Một đối tượng ở Đắk Lắk đã ra tay sát hại 4 người trong một gia đình. Trong đó, 3 người đã tử vong, 1 em nhỏ đang cấp cứu tại bệnh viện.

Sáng 13/9, Công an tỉnh Đắk Lắk đang huy động hàng trăm cán bộ , chiến sĩ để vây bắt, vận động nghi phạm sát hại 4 người trong gia đình ra đầu thú .

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc nằm trong hẻm 20 đường Nguyễn Khoa Đăng, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu, sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm- Ảnh 1.

Lực lượng công an đang bao vây tại hiện trường.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Nam Đại Thuận (còn gọi là Hào, SN 1988).

Nạn nhân đã tử vong là mẹ của người yêu, người yêu và em của người yêu Thuận. Riêng con riêng của người yêu đối tượng (SN 2013) đang được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện.

Theo nguồn tin, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 1 giờ sáng cùng ngày.

Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm- Ảnh 2.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm- Ảnh 3.

Hiện trường được phong tỏa phục vụ điều tra

Nóng: Hàng trăm cán bộ, công an truy bắt nghi phạm sát hại 4 người trong đêm- Ảnh 4.

Rất nhiều Công an được huy động để điều tra, truy bắt đối tượng.

Theo Tuấn Nguyễn - Huỳnh Thủy

Tiền Phong

