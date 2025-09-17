Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Thị Hồng Thắm sinh năm 1983

17-09-2025 - 06:28 AM | Xã hội

Đây được xác định là đối tượng đang bị Công an TP HCM truy nã.

Ngày 16/9, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, Công an xã Đông Thành vừa bàn giao đối tượng truy nã tên Nguyễn Thị Hồng Thắm (sinh năm 1983) cho Công an TP HCM để thụ lý theo thẩm quyền.

Đối tượng truy nã Nguyễn Thị Hồng Thắm bị bắt giữ (Ảnh: Công an Tây Ninh).

Trước đó, khoảng 14h ngày 15/9, trên tuyến tỉnh lộ 838 thuộc ấp Mỹ Phát, xã Đông Thành, trong lúc tuần tra, Công an xã Đông Thành cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. 

Qua làm việc, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Hồng Thắm, thường trú tại ấp Mỹ Phát, xã Đông Thành. 

Qua xác minh, Nguyễn Thị Hồng Thắm là đối tượng đang bị Công an TP HCM truy nã về hành vi "Buôn bán hàng cấm".

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

