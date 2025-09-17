Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt, khám xét nơi ở của nữ giáo viên mầm non Đặng Thị Lệ Quốc

17-09-2025 - 16:22 PM | Xã hội

Giáo viên mầm non Đặng Thị Lệ Quốc được xác định là đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc với số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Bộ Công an thông tin, mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện một đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi số đề quy mô rất lớn. Đường dây này quy tụ rất nhiều con bạc ở nhiều xã của tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, sau nhiều ngày trinh sát, nắm chắc quy luật hoạt động, ngày 27/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 50 cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng Công an nhiều xã trên địa bàn tỉnh triển khai 15 tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét nơi ở của 15 đối tượng.

Qua khám xét, Công an đã tạm giữ hơn 200 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. 

Cầm đầu đường dây đánh bạc này là Đặng Thị Lệ Quốc (38 tuổi) và Trần Thị Mỹ Dung (52 tuổi) cùng trú tại xã Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

Bắt, khám xét nơi ở của nữ giáo viên mầm non Đặng Thị Lệ Quốc- Ảnh 1.

Hàng chục đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 45 tỷ được cơ quan điều tra đưa về trụ sở làm việc (Ảnh: Bộ Công an).

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 6/2025, các đối tượng đã sử dụng điện thoại di động để nhận số đề của con bạc và chuyển cho nhà cái để hưởng lợi hoa hồng hoặc trực tiếp thắng thua với khách ghi số đề. 

Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng các tài khoản cá cược trên mạng Internet để trực tiếp tham gia đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Để đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng chỉ nhắn tin qua các tài khoản mạng xã hội như: Viber, Zalo, Telegram, Facebook để nhận và chuyển số đề. Đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung và miền Nam để thắng thua với các con bạc. Sau đó, tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định số tiền các đối tượng trong đường dây giao dịch đánh bạc mỗi ngày khoảng 500 triệu đồng. Từ đầu tháng 6/2025 đến nay, đường dây này đã giao dịch đánh bạc khoảng hơn 45 tỷ đồng.

Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến vụ việc trên được đăng tải trên  tờ Tuổi trẻ, vào sáng nay (17/9), Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can trong đường dây đánh bạc, trong đó có bị can cầm đầu là nữ giáo viên mầm non Đặng Thị Lệ Quốc.

 

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

Từ Khóa:
Bắt, khám xét

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước

Thông báo nóng dành cho tất cả phụ huynh và học sinh trên cả nước Nổi bật

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần

Ông Lê Huy Ngọ - "Bộ trưởng của nông dân" từ trần Nổi bật

Tin mưa rào, dông chiều 17/9 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Tin mưa rào, dông chiều 17/9 và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

15:45 , 17/09/2025
Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Đà Nẵng nhiệm kỳ mới

Ông Lương Nguyễn Minh Triết làm Bí thư Đà Nẵng nhiệm kỳ mới

13:59 , 17/09/2025
Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy

Loạt bãi xe dưới gầm cầu Vĩnh Tuy treo biển 'giải tỏa' sau vụ cháy 500 xe máy

13:37 , 17/09/2025
Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương

Hiện trường kinh hoàng vụ xe tải lao vào chợ, ít nhất 3 người chết, nhiều người bị thương

12:21 , 17/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên