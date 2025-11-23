Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy nã Trần Thanh Tùng sinh năm 1989

23-11-2025 - 07:24 AM | Xã hội

Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tùng về tội Tổ chức đánh bạc.

Công an TP Hà Nội chiều 22/11 cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Trần Thanh Tùng (SN: 1989; thường trú tại: ngõ 61 Nguyễn Khiết, phường Hồng Hà, TP. Hà Nội) về tội Tổ chức đánh bạc.

Theo điều tra, năm 2023, Trần Thanh Tùng có hoạt động cung cấp các tài khoản cá độ trên mạng để đánh bạc. Căn cứ vào tài liệu thu thập được, ngày 16/6/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Tùng về tội Tổ chức đánh bạc.

Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 06/11/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Trần Thanh Tùng.

Truy nã Trần Thanh Tùng sinh năm 1989- Ảnh 1.

Quyết định truy nã Trần Thanh Tùng - Ảnh: CA Hà Nội

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội (SĐT: 0379091992), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Trang Anh

Theo Phạm Trang

Đời sống và pháp luật

