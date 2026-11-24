Ngày 23/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án hình sự "Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra năm 2019 tại phường Thanh Xuân, Hà Nội và đã ra Quyết định truy tìm đối với Bùi Thị Việt Anh (SN 1995; nơi đăng ký thường trú: Tổ 3, cụm 4, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội) là người có liên quan đến vụ án.

Đối tượng Bùi Thị Việt Anh. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an chưa xác định được Bùi Thị Việt Anh hiện đang ở đâu. Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Công an đã ra Quyết định truy tìm Bùi Thị Việt Anh.

Ai biết thông tin hoặc phát hiện Bùi Thị Việt Anh ở đâu, đề nghị báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội (SĐT cán bộ thụ lý: 0936.201.463), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an thành phố Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hà Nội