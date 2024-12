Truy tìm Đỗ Mạnh Hùng

Công an TP Hà Nội mới đây cho biết, Công an quận Nam Từ Liêm đang xác minh đơn tố giác Đỗ Mạnh Hùng (SN: 1989; HKTT: Tam Phúc, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đơn tố giác, chị A (SN 1997, HKTT: Tây Hồ, Hà Nội) tố giác Đỗ Mạnh Hùng có hành vi chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng thông qua việc đặt cọc tiền mua bán xe ô tô vào năm 2021. Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã nhiều lần triệu tập Hùng nhưng Hùng không có mặt tại nơi cư trú. Để phục vụ điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm quyết định truy tìm đối tượng Đỗ Mạnh Hùng trong hình ảnh kèm theo.

Đối tượng Đỗ Mạnh Hùng - Ảnh: CA TP Hà Nội

Công an TP Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về Đỗ Mạnh Hùng xin báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (đồng chí Nghiêm Văn Ngọc – SĐT: 0986.830.216), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.