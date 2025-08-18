Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Truy tìm tài xế ô tô dùng chiêu lật biển số, gắn chữ 'Happy Wedding'

18-08-2025 - 09:59 AM | Xã hội

Cảnh sát đang truy tìm tài xế ô tô Hyundai Santa Fe màu trắng đi trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, biển số xe bị che bằng tấm biển in dòng chữ “Happy Wedding”.

Ngày 18/8, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) phối hợp hợp với các đơn vị chức năng trích xuất dữ liệu từ hệ thống giám sát để truy tìm tài xế ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe có hành vi sử dụng biển số lật trên cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Theo hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, một ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe màu trắng đi trên tuyến cao tốc trên hướng từ Ninh Bình về Hà Nội. Đáng chú ý, biển số xe này bị che bằng tấm biển in dòng chữ “Happy Wedding”. Sự việc xảy ra vào trưa 16/8.

Truy tìm tài xế ô tô dùng chiêu lật biển số, gắn chữ 'Happy Wedding'- Ảnh 1.

Xe Hyundai Santa Fe dùng chiêu lật biển số né phạt nguội trên cao tốc.

Người chứng kiến sự việc cho hay, ô tô này che biển số đồng thời có biểu hiện lạng lách, chuyển làn liên tục, tiềm ẩn nguy cơ gây gây tai nạn.

Nghị định 168/2024 quy định người điều khiển ô tô sử dụng thiết bị lật biển số xe hoặc gắn biển số không đúng quy định, không rõ chữ, số hoặc làm thay đổi chữ, số, hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên chữ, số của biển số xe... sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế cũng sẽ bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

TS Trần Hữu Minh (Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia) cho biết hành vi che biển số , đặc biệt là lật biển số là dạng vi phạm mang tính chất cố tình, nhằm che giấu vi phạm trước hệ thống giám sát. Từ kinh nghiệm quốc tế, ông cho hay luật pháp ở nhiều quốc gia thường xử lý rất nặng đối với loại vi phạm này.

