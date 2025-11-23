Truy tố 15 người trong đường dây tiền ảo kiểu đa cấp tại các công ty BBI và BBA

Ngày 23/11, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” xảy ra tại Công ty cổ phần công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu.

Đồng thời, truy tìm bị can đang bỏ trốn là Hồ Quốc Anh (SN 1990, ở phường Thanh Xuân, Hà Nội). Bị can Hồ Quốc Anh hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 19368 ngày 15/11/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu Hồ Quốc Anh đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nơi gần nhất đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Nếu tiếp tục bỏ trốn, viện kiểm sát coi đó là từ bỏ quyền bào chữa và bị truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

Bị can Thân Văn Thoại.

Vụ án xảy ra tại Công ty BBI và BBA được khởi tố năm 2024. Điều tra ban đầu thể hiện, năm 2019, Thân Văn Thoại, Phó Giám đốc Công ty BBA mua lại dự án tiền ảo CashBack Pro (CBP) từ nước ngoài về Việt Nam để kinh doanh.

Thông qua người nước ngoài, Thoại tạo các giao dịch ảo và quảng bá đồng CBP trên một số trang web về tiền ảo thế giới, tạo ứng dụng mua bán hàng hóa được thưởng hoa hồng bằng CashBack Pro.

Thoại lập trang web để kêu gọi đầu tư, phát triển hệ thống hưởng hoa hồng quy đổi ra tiền ảo; lập CBP Wallet (ví tiền ảo) để cung ứng CBP theo phương thức đa cấp. Bị can quảng cáo với mạng lưới gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau, người tham gia sẽ được hưởng hoa hồng trực tiếp và trả thưởng nếu kết nối được cộng đồng hoặc tự mở tài khoản gói đầu tư trong mạng lưới.

Thân Văn Thoại còn quảng cáo, tổ chức hội thảo, tọa đàm để nói về quản lý tài chính, học làm giàu, quảng bá lợi ích đồng coin CBP... đồng thời đưa ra các chính sách thu hút nhà đầu tư như trả lãi cao, trích % hoa hồng khi phát triển được nhánh trong hệ thống...

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2024, nhóm của Thoại bị cơ quan điều tra cáo buộc đã tạo ra cộng đồng đầu tư với hàng trăm nghìn tài khoản tham gia.

Được biết trước đó, cùng với vụ án của Mr Pips và đồng phạm, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cũng liệt kê vụ án của Thân Văn Thoại vào diện thu hồi tài sản cao nhất.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, tổng số tiền đối tượng Thân Văn Thoại và đồng phạm chiếm đoạt của 32 bị hại là hơn 42 tỷ đồng. Hiện đã áp dụng các biện pháp để đảm bảo thu hồi tài sản đối với số tiền hơn 46 tỷ đồng; 199.600 USD và 63 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bất động sản.