Truyền thông Hồng Kông hé lộ cánh tay phải của "ông trùm" Chen Zhi

Các báo cáo điều tra gần đây từ truyền thông Hồng Kông (Trung Quốc) đã phơi bày chi tiết về những gì được cho là mạng lưới tài chính và rửa tiền phức tạp của Chen Zhi, Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Prince Group.

Bộ Tư pháp Mỹ cho rằng Prince Group thực chất là bình phong cho tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, với các cáo buộc lừa đảo viễn thông, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền.

Chen Zhi, người gốc Phúc Kiến - Trung Quốc, đã nhập quốc tịch Campuchia từ năm 2014. Ông ta bị Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Mỹ truy tố, đồng thời đề nghị tịch thu hơn 120.000 Bitcoin với giá trị ước tính 15 tỉ USD, được cho là tài sản thu lợi bất hợp pháp.

Chen Zhi- Chủ tịch Tập đoàn đa quốc gia Prince Group. Ảnh: HK01

Đặc khu Hồng Kông (Trung Quốc) được truyền thông địa phương xác định là một mắt xích quan trọng trong chuỗi tội phạm của Chen Zhi, đóng vai trò là kênh xuất khẩu vốn và rửa tiền.

Theo HK01, Chen Zhi sở hữu tòa nhà thương mại hạng A tại số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui (Tiêm Sa Chủy), trị giá ước tính 3 tỉ HKD (khoảng 386,2 triệu USD). Tuy nhiên, ông ta đứng tên thông qua một công ty bình phong (Cheer Capital Limited). Công ty này đã bị chính phủ Mỹ trừng phạt vì liên quan mạng lưới của Chen Zhi.

Tòa nhà thương mại kể trên vừa là tài sản đầu tư lớn, vừa là địa chỉ đăng ký của nhiều công ty thuộc Prince Group và các công ty quản lý tài sản liên quan.

Tòa nhà tại số 68 đường Kimberley, Tsim Sha Tsui, Hồng Kông (Trung Quốc). Ảnh: HK01

Về cáo buộc thao túng thị trường vốn, Chen Zhi kiểm soát 2 công ty niêm yết trên sàn Hồng Kông là Zhitao Da Holdings và Kun Group.

Theo truyền thông địa phương, các công ty này được sử dụng để bán tháo "cổ phiếu vỏ bọc". Qua đó, tiền thu lợi bất chính được hợp pháp hóa và chuyển ra khỏi hệ thống một cách nhanh chóng.

Hãng CNA (Đài Loan - Trung Quốc) cho biết hoạt động này có sự hỗ trợ của các nhân vật trong giới tài chính Hồng Kông, bao gồm cả người có mối quan hệ với "anh Phấn" (Phấn ca).

"Phấn ca" từng là nhân vật quan trọng trong các cuộc điều tra của Ủy ban Chống tham nhũng Hồng Kông (ICAC) đối với các vụ án liên quan "thổi giá và bán tháo" cổ phiếu trên thị trường Hồng Kông.

Phóng viên của HK01 bị bảo vệ của tòa nhà số 68 đường Kimberley chặn lại. Ảnh: HK01

Ngoài "Phấn ca", truyền thông còn nhắc đến 1 nhân vật nữa là Chu Vân. Bà này là người gốc Hồ Bắc - Trung Quốc, mang cả thẻ căn cước và hộ chiếu Đặc khu Hành chính Hồng Kông.

Chu Vân bị chính phủ Mỹ cáo buộc là "trợ lý tài chính và quản lý tài sản" của Chen Zhi, chuyên giúp ông ta rửa tiền và che giấu tài bản bất hợp pháp.

Bà này điều hành nhóm công ty tài chính mang tên "Mighty Divine" tại Hồng Kông, cung cấp các dịch vụ tín thác, bảo hiểm, đầu tư. Các công ty này nằm tại trụ sở của Chen Zhi ở Tsim Sha Tsui và bị Mỹ trừng phạt.

HK01 tóm tắt: Chen Zhi tạo ra tiền bất hợp pháp, Chu Vân giúp tiền này được che giấu trong hệ thống tài chính và "Phấn ca" giúp rút tiền ra khỏi thị trường một cách hợp pháp nhất.



Mạng lưới rửa tiền của Chen Zhi không chỉ giới hạn ở Campuchia và Hồng Kông mà còn liên kết các thị trường tài chính lớn như Mỹ, cùng nhiều vùng lãnh thổ khác - theo cáo trạng của phía Mỹ.