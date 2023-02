TS. John C.Maxwell vô cùng ấn tượng trước tinh thần học tập của GEIN Academy

Ngày 19/2 vừa qua, GEIN Academy đã thành công tổ chức hội thảo Thiết kế cuộc đời ngoại hạng 2023 dành riêng cho 3672 người tham dự của GEIN. Để tổ chức một hội thảo vô cùng đặc biệt này, đội ngũ của GEIN Academy đã mời một người thầy vô cùng nổi tiếng trên thế giới để góp mặt trong hội thảo này.



Tiến sĩ John C. Maxwell, một nhà đào tạo chuyên đào tạo cho những nhà lãnh đạo xuất sắc và những tập đoàn hàng đầu thế giới trên mọi lĩnh vực. Tính đến thời điểm hiện tại, thầy đã trực tiếp tham gia đào tạo hơn 6 triệu nhà lãnh đạo trên thế giới và tổ chức thành công hàng ngàn hội thảo với số lượng từ hàng trăm cho tới hàng ngàn, hàng chục ngàn người.

Mặc dù đã từng đứng những sân khấu vô cùng đẳng cấp và hoành tráng như thế, nhưng khi đến với hội thảo "Thiết kế cuộc đời ngoại hạng 2023" của GEIN Academy, thầy vẫn không khỏi bất ngờ vì năng lượng mà những con người của GEIN, của Việt Nam mang lại.

Thầy chia sẻ: "Tôi di chuyển 26 tiếng đồng hồ từ Mỹ về Việt Nam. Và mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi thấy 26 tiếng đó thực sự xứng đáng. Bởi khi đến đây, tôi thấy được năng lượng của các bạn, thấy được sự chào đón nồng hậu từ các bạn. Tôi thực sự ấn tượng bởi điều này. Và tôi nghĩ tôi sẽ mang văn hoá của các bạn trở về Mỹ, trở về công ty của tôi và biến nó trở thành văn hoá của công ty tôi."

Thầy John C. Maxwell chia sẻ tại hội thảo Thiết kế cuộc đời ngoại hạng 2023 của GEIN Academy

Tinh thần tập trung cao độ, năng lượng đỉnh cao và sự tương tác vô cùng tuyệt vời với diễn giả đã khiến không chỉ thầy John C. Maxwell mà còn cả rất nhiều Trainer nổi tiếng khác trên thế giới ấn tượng. Tuy nhiên, điều mà người thầy vô cùng vĩ đại này cảm thấy yêu GEIN hơn, yêu tinh thần của GEIN, đó chính là tầm nhìn và sứ mệnh mà toàn bộ những thành viên của GEIN đang theo đuổi.



"Một điều hơn cả khi tôi muốn quay trở lại Việt Nam và đến với GEIN Academy, đó chính là các bạn và tôi đều có chung một ước mơ, một sứ mệnh. Đó chính là biến Việt Nam trở lên hùng cường hơn. Và các bạn, GEIN Academy chính là người bạn của tôi để giúp tôi thực hiện điều đó. Và một ngày nào đó, có thể tôi sẽ trở lại Việt Nam và hợp tác với các bạn, hợp tác với GEIN Academy để thay đổi quốc gia này và mang những giá trị hữu ích tới họ." - Tiến sĩ John C. Maxwell chia sẻ tại hội thảo.

Thầy John C. Maxwell đã vô cùng ấn tượng với tinh thần học tập của GEIN Academy

Một trong những điều khiến thầy vô cùng ấn tượng với GEIN Academy chính là sự tiếp đón nồng hậu từ đội ngũ sáng lập của GEIN GROUP. Họ đều là những người vô cùng ngưỡng mộ và khao khát được học trực tiếp thầy John C. Maxwell.

CEO Diệu Thu của GEIN Academy chia sẻ: "Diệu Thu đã luôn khao khát để đưa thầy John C. Maxwell về với Việt Nam, về với GEIN Academy để nâng tầm cho những con người nơi đây. Hành trình để thuyết phục thầy trở về Việt Nam là vô cùng khó khăn vì phải đáp ứng những tiêu chuẩn vô cùng cao của thầy. Tuy nhiên, bằng trái tim, sự nhiệt thành và dòng máu tự tôn của con người Việt Nam chảy trong tim mình, Thu cùng đội ngũ sáng lập của GEIN Academy đã làm mọi cách để đưa con người vĩ đại ấy về với hội thảo Thiết kế cuộc đời ngoại hạng 2023 ngày hôm nay."

CEO Diệu Thu của GEIN Academy chia sẻ tại hội thảo Thiết kế cuộc đời ngoại hạng 2023

Và chắc chắn không chỉ thầy John C. Maxwell mà trong tương lai, những Trainer hàng đầu thế giới khi đến với Việt Nam sẽ còn ấn tượng nhiều hơn nữa bởi tinh thần và khao khát học tập mãnh liệt của những con người nơi đây. Để Việt Nam trong mắt những con người trên thế giới đều hiện lên 2 chữ "Tự hào".